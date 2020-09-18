Анна Седокова вышла замуж за баскетболиста Яниса Тимму

Анна Седокова / Instagram

Певица Анна Седокова порадовала поклонников первыми фото со свадьбы - они с Янисом Тиммой поженились.

37-летняя Анна Седокова вышла замуж за 28-летнего спортсмена Яниса Тимму, и показала фото в Telegram,

Больше фото Анна Седокова прислала изданию Антиглянец.

"Победительница в номинации "Самые сексуальные аудиосообщения" по версии Антиглянца и баскетболист Янис Тимма декорировали свои паспорта памятными печатями ещё 6 сентября, в Барвихе, там же без лишнего шума (хотя надеемся, что жарко) отметили событие", - пишет издание.

Анна Седокова и Янис Тимма / Telegram

Анна Седокова выходила замуж в Zuhair Murad. Кольца сделаны на заказ - чтобы рядом с помолвочным "граффом" эффектно смотрелось.

"Если кто не верил, что с тремя детьми и так тоже можно, начинайте верить (но прокаченная жопка все равно не помешает). Поздравляем, хоть и с опозданием!", - добавили журналисты.

Напомним, что в конце июля Анна Седокова похвасталась, что Янис Тимма сделал ей предложение.

Отношения Седоковой и Яниса Тиммы длятся чуть более года.