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Апина призналась в новых нарушениях законов Украины

27 января 2021, 11:53

Российская певица поиздевалась над СБУ после внесения в санкционные списки за нарушение законов Украины.

Алена Апина
Алена Апина / Instagram

Алена Апина, которая гастролировала в "ЛНР" и аннексированном Крыму, назвала украинцев дураками и призналась, что незаконно пересекала границы Украины, и за это ее даже никто не наказал, ибо "не узнал".

Российская певица записала издевательское видео, сидя на унитазе, и выставила в Instagram.

"Теперь же я враг народу Украины. Меня таки написали в эти страшные списки официально: "Апина — угроза нацбезопасности Украины". Что же теперь делать мне? Вот видите унитаз, я сейчас сяду на него и буду бояться", - говорит она.

"Люди, кто там пишет эти списки, дураки живые, редкостные. Вот я три года назад проникла в вашу замечательную страну. Через Кишинев, через какие-то там тайные тропы и это был замечательный концерт, который я до сих пор не могу забыть. Это был восторг, радость. Нету слов этому ощущению со стороны одесситов. Это наше общее прошлое. Как вы хотите его убить? Наше поколение все равно будет чувствовать себя птицами из одного гнезда. Мы выросли на одних мультфильмах, мы смотрели одни фильмы. Мы любили и дурачились под одни и те же песни. Пишите ваши глупые списки, мы все равно будем любить друг друга", - утверждает россиянка.

  • Напомним, Алену Апину добавил в черный список Минкульт после обращения СБУ.
  • В марте 2019 года в интервью DW Апина заявила, что не может сказать, чей Крым - и российский, и не российский вроде: "Конечно, хочется, чтобы он был наш, и хочется, чтобы мы все это решили как-то полюбовно. Или же вообще не влезать в эту тему", - заявила она.
  • Апина находится в базе данных сайта "Миротворец". По информации сайта, Апина в 2018 году выступала в оккупированном Луганске, а в 2019 году незаконно посещала Крым.
  • Алена Апина ездила в Крым после его оккупации Россией, о чем сообщала в соцсетях.
  • Как ранее сообщалось, Министерство культуры и информационной политики добавило российского актера, режиссера и продюсера Алексея Гуськова в "черный" список.
  • Актер был приглашенным гостем пропагандистских мероприятий Кремля и откровенно поддерживал агрессивную политику Владимира Путина.

Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе

В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.

В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".

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