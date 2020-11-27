УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Бил и угрожал выдавить глаза": экс-жена Олега Кензова рассказала о насилии

27 ноября 2020, 21:42

По словам женщины, Кензов - психопат, который может ударить без повода.

Олег Кензов
Бывшая супруга рассказала об издевательствах Кензова / Новый канал

Бывшая супруга известного украинского певца и телеведущего Олега Кензова Наталья Ермоленко, которая выступает под псевдонимом DJ Мадонна высказалась о браке со звездой и шокировала фактами домашнего насилия.

По ее словам, она очень долго восстанавливалась приблизительно полтора года. Об этом женщина заявила в интервью ведущей Нового канала Анне Олицкой для ее YouTube-канала Без комплексов.

"Я никому не рассказывала. Это стыдно, реально стыдно. Журналисты хотели брать у него интервью, но каким-то невероятным образом к ним попала информация, что Олег Кензов избивает женщин, и они меня спросили: "Это правда?". Я сказала: "Это правда". Я больше не жертва. Я не боюсь. Я хочу, чтобы, если он болен, он лечился. Я хочу, чтобы правда все-таки восторжествовала", – сообщила Ермоленко.

Читайте такжеФильмы для настоящих мужчин: ТОП-3 от Олега Кензова

Она считает, что Кензов "является психопатом", который мог ударить без повода. По словам экс-супруги, если у него "шизофренические расстройства, то он должен их лечить".

"Когда уже был ад, когда он меня избивал, я говорила: "Боже мой, а как ты в начале говорил, ты же мне рассказывал другое, ты же был другим, ты же как-то в начале так…", а он мне сказал: "Ты че, странная? Так это ж презенташка, всегда так сначала". Я никогда не забуду это слово "презенташка", – подчеркнула Dj Мадонна.

Женщина рассказала, что из-за издевательств певца ей приходилось часто закрываться в туалете.

"Он ложился на пол возле двери и говорил мне: "Ты, бл@ь, будешь слушать, ты – ш@ха!". Вот так он издевался всю ночь надо мной... Потом такое длилось целый день, я не понимала, что он от меня хочет", – призналась она.

Кроме того, по словам Ермоленко, Кензов даже однажды избил ее сына, когда тот заступился за маму.

"Он избил его, младший тогда описался. Потом он меня душил в кровати, он душил так, что я даже думать не могла. Я была в шоке – за что меня бить? Он ногами сбросил меня с кровати, я лежала голая на полу, мне было стыдно… Я не помню, сколько я лежала. Вообще он был неадекватен, угрожал ребенку выдавить глаза, мне прутом выдавить силикон из тела", – рассказала женщина.

"У меня летал мозг, как у боксера. То есть, как мне врач простыми словами объяснил, из-за ударов мой мозг так летал по голове, что стал напоминать мозг борца. Вот так вот Кензов сделал из меня боксера", – подытожила Ермоленко.

  • Как ранее писал Главред, украинская телеведущая Снежана Егорова утверждает ‒ ей и ее детям регулярно начали угрожать. Все началось сразу после того, как в Сети появился отрывок интервью с негативными словами в адрес бойцов ВСУ на Донбассе.

насилие Олег Кензов новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «"Бил и угрожал выдавить глаза": экс-жена Олега Кензова рассказала о насилии». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Могилевская изменилась до неузнаваемости: певица шокировала новыми фотоМогилевская изменилась до неузнаваемости: певица шокировала новыми фото "Шикарная барышня": ​71-летняя Пугачева показала себя без грима"Шикарная барышня": ​71-летняя Пугачева показала себя без грима У популярной российской певицы второй раз диагностировали ракУ популярной российской певицы второй раз диагностировали рак Екатерина Кухар сверкнула грудью и получила "оценку" от МонатикаЕкатерина Кухар сверкнула грудью и получила "оценку" от Монатика В России умер актер из фильма Тот самый МюнхгаузенВ России умер актер из фильма Тот самый Мюнхгаузен
Следующий материал

Последние новости

21:55
Антирекорд COVID-19: в Украине впервые поставили более 16 тыс. диагнозов
21:42
"Бил и угрожал выдавить глаза": экс-жена Олега Кензова рассказала о насилии Видео
21:40
Эпидемиолог спрогнозировал спад пандемии COVID-19 Видео
21:25
Оригинальные и вкусные горячие бутерброды Шахматная доска, рецепт Видео
21:13
​Слуга народа после драки возглавил Киевский облсовет​ Видео
Реклама
21:08
У Зеленского назвали главные уроки войны в Нагорном Карабахе для Украины Видео
21:03
Умирал в бедности: друг Марадоны рассказал о проблемах легенды футбола Видео
21:02
Гороскоп на 28 ноября для всех: фартовые начинания, пик невезухи и заражение ауры Видео
20:30
В МИД Украины ответили на "сводки КГБ" в исполнении Лукашенко Видео
20:18
Кровь и насилие силовиков: группа Каста экранизировала жесткие протесты в Беларуси Видео
20:09
В Кировоградской области произошло кровавое ДТП с участием военного грузовика
19:57
В Слуга народа рассказали, будут ли работать детсады и школы при локдауне
19:44
Комаровский назвал главный страх врачей из-за пандемии коронавируса Видео
19:42
Что съесть после вечеринки, чтобы облегчить симптомы похмелья: топ-7 Видео
19:42
Американский салат Кобб – рецепт и главное правило
19:33
Укрзализныця по просьбам пассажиров возобновляет одну из услуг
19:31
Чёрная пятница в GOG – скидки на тысячи игр до -91%
19:19
США пойдут войной на Россию из-за Северного потока-2: эксперт сделал опасный прогноз Видео
19:13
Не нюх и не кашель: врач рассказала о самом первом симптоме COVID-19 Видео
19:12
"Любовница Путина и третья дочь": эксперт назвал причину слива "компромата"
Реклама
19:02
Секс, інста і ЗНО вышел онлайн - как смотреть сериал Видео
18:57
Погода в выходные: синоптик сделала важное предупреждение Видео
18:55
Холостячка 2020 - что было в 6 выпуске 27-11-2020 Видео
18:54
Жесткий карантин и остановка транспорта: в Минздраве раскрыли подробности локдауна Видео
18:46
Известный журналист заболел COVID-19 после вакцинации Спутником V Видео
18:43
Жесткий ультиматум для Байдена: Трамп назвал главное условие передачи власти в США Видео
18:24
Создатели Silent Hill работают над таинственной игрой для PlayStation 5
18:23
Гороскоп на декабрь 2020: один знак Зодиака предупредили об атаке COVID-19
18:09
"Шикарная барышня": ​71-летняя Пугачева показала себя без грима
17:34
В Минздраве сделали заявление о новой стратегии по борьбе с COVID-19 в Украине Видео
17:33
Эксперты рассказали, как не попасть в ловушку злоумышленников в Черную пятницу
17:29
"Перенести войну внутрь страны": Пашинян разразился угрозами из-за Карабаха Видео
17:19
Локдаун на Новый год: Ляшко дал неожиданный прогноз Видео
17:15
Минздрав изменил список "красной зоны" : в какие страны можно ехать
17:09
Эксперт сказал, какие "плюшки" Украине светят при Байдене Видео
17:01
Главы команда Xbox рассказал, что он думает о контроллере DualSense для PlayStation 5
16:50
Воспаление почек: симптомы, причины и способы лечения Видео
16:40
"Надо душить Беларусь": Лукашенко выдвинул новое обвинение в адрес Украины Видео
16:34
Когда в Украине введут локдаун: названы ключевые даты Видео
16:11
Как вам такой ведьмак? Художник представил, как мог бы выглядеть Мадс Миккельсен в образе Геральта Фото
Реклама
15:59
Лукашенко анонсировал уход: когда не будет "работать президентом" Видео
15:48
"Давайте вводить": в партии Зеленского дали "зеленый свет" локдауну Видео
15:48
Расходы на Пенсионный фонд порежут: сколько хотят сэкономить на пенсионерах
15:48
Война власти и КСУ: Зеленский внес в Раду новый проект закона по е-декларациям Видео
15:40
Священник объяснил, от чего на самом деле велит отказаться Рождественский пост 2020 Видео
15:32
Тихановская рассказала о приглашении от Байдена на инаугурацию
15:22
Будьте осторожны: Sony жестоко наказывает владельцев PS5 за использование уязвимости консоли Видео
15:12
2021 - год кого это будет, и в чем встречать Новый год
15:02
Лукашенко обнародовал "сводки КГБ" и рассказал об армии для свержения режима Беларуси Видео
15:01
"Дети не должны страдать": министр образования разругал плохие учебники Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять