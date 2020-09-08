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Черный маг попался полиции под судом во время обряда по Ефремову

8 сентября 2020, 13:21

Полиция под судом провела задержание эксцентричного "черного мага", который успел совершить обряд на Михаила Ефремова во время оглашения приговора.

Михаил Ефремов
Михаил Ефремов / Lifeshot

Полиция под Пресненским судом задержала "черного мага", который совершал обряд на Михалила Ефремова.

Задержанный мистик оказался участником российских реалити шоу Битва экстрасенсов и Дом-2, пишет телегам-канал Mash

Молодой человек в черном кожаном плаще и шляпе разложил под зданием суда черное покрывало с белыми символами, достал фотографии Михаила Ефремова и успел зажечь некий виничек, когда двое полицейских особо не церемонясь с юмором и шутками его задержали, а потом приказали его помощнику собрать принадлежности и покинуть территорию.Читайте такжеМихаилу Ефремову назначили реальный срок в обычной колонии

Черного мага задержали под судом по делу Ефремова смотреть онлайн:

Оказалось, что задержаный - Никита Турчин - он снимался в 18 сезоне реалити шоу про магов. Называл себя "Ключником", ходил со связкой ключей (логично), которые когда-то принадлежали мертвым людям. Потом он участвовал в шоу Дом-2.

Михаил Ефремов новости шоу бизнеса суд
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