Черный маг попался полиции под судом во время обряда по Ефремову

Полиция под судом провела задержание эксцентричного "черного мага", который успел совершить обряд на Михаила Ефремова во время оглашения приговора.
Полиция под Пресненским судом задержала "черного мага", который совершал обряд на Михалила Ефремова.
Задержанный мистик оказался участником российских реалити шоу Битва экстрасенсов и Дом-2, пишет телегам-канал Mash
Молодой человек в черном кожаном плаще и шляпе разложил под зданием суда черное покрывало с белыми символами, достал фотографии Михаила Ефремова и успел зажечь некий виничек, когда двое полицейских особо не церемонясь с юмором и шутками его задержали, а потом приказали его помощнику собрать принадлежности и покинуть территорию.Читайте такжеМихаилу Ефремову назначили реальный срок в обычной колонии
Черного мага задержали под судом по делу Ефремова смотреть онлайн:
Оказалось, что задержаный - Никита Турчин - он снимался в 18 сезоне реалити шоу про магов. Называл себя "Ключником", ходил со связкой ключей (логично), которые когда-то принадлежали мертвым людям. Потом он участвовал в шоу Дом-2.