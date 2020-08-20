Что смотреть по телевизору: расписание шоу на Новом канале на осень 2020

Супер Топ-модель по-украински 2020 / Новый канал

Осенний сезон шоу на Новом канале обещает быть многообразным и интригующим - выходит сразу несколько новых проектов, а также успешные старые шоу.

В 2020 году шоу Топ-модель по-украински порадует поклонников воистину шикарным разгулом, выйдет новый проект У кого больше, а также выйдут новые сезоны юмористических и развлекательных проектов.

Подробное описание читайте в нашем материале и по ссылкам.

Список шоу на Новом канале осеню 2020:

Хто зверху

Супер топ-модель по-украински

У кого больше

Кохання на виживання

Вар'яти–шоу

Дети против звезд

Le Маршрутка

Хто зверху? – лучшие конкурсы, новые звезды

Хто зверху дата выхода - четверг, 27 августа, 19:00

Хто зверху в 2020 году отмечает 10 сезон - юбилей, и в этом сезоне будет целое море звездных участников.

При том, что выходит 10 сезон Хто зверху, шоу показывают 8 лет. На месте капитана женской команды были Оля Фреймут, Катя Варнава и Леся Никитюк, в то время, как Сергей Притула вот уже десятый сезон будет вести вперед команду парней, а судья шоу Александр Педан – наблюдать за происходящим.

"Обычно на концертах или разных мероприятиях артисты стараются показать себя с как можно лучшей стороны, – говорит судья шоу Александр Педан. – А у нас они раскрываются – становятся собой, не боятся показаться смешными и дурачатся, как дети. Вся эта атмосфера на площадке передается через экран. Такая вот магия телевидения".

Создатели шоу подготовили для зрителей массу сюрпризов. Например, в финале звезды сыграют в лучшие конкурсы за все 10 сезонов. А от количества звезд в мужской и женской командах вообще голова идет кругом. Выяснять, кто сверху, под предводительством Притулы и Никитюк, будут певицы Тина Кароль и Alina Pash, которые, к слову, пришли на шоу впервые, а еще любимчик девушек Никита Добрынин, актер Первых ласточек Александр Рудинский и многие-многие другие.

У кого больше? накажет за недоработку

У кого більше 2020 / Пресс-служба

У кого больше? дата выхода - понедельник, 31 августа, в 19:00

Журналисты Нового канала не впервые отправляются в заграничную командировку, но чтобы самостоятельно искать там жилье и работу – такого еще не было. Но именно в этом суть проекта У кого больше?

По правилам реалити, три пары журналистов отправляются в богом забытые страны Африки и Азии. Там каждый из них должен заработать как можно большую сумму денег, ища себе самую разнообразную работу. В противном случае журналистам придется отбывать наказание – искупаться в болоте или съесть какое-то мерзкое местное блюдо.

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Журналисты "У кого больше?" уже хорошо знакомые зрителям Нового канала по другим тревел–проектам – это Максим Узол и Ольга Манько, Анастасия Кошман и Анна Олицкая, а также Алина Мисечко и Валентин Чернявский. Казалось бы, эту шестерку ничем не удивить, а тем более – не напугать. Н

В один голос шестерка журналистов У кого больше? уверяет: несмотря на все неудобства, оно того стоило.

Кохання на виживання – выживать пришлось всем!

Кохання на виживання - дата выхода - вторник, 15 сентября, 19:00

С проектом Кохання на виживання зрители знакомы уже достаточно хорошо, а вот певца Олега Кензова в образе ведущего увидят впервые. Справедливый и требовательный, он будет проверять истинность чувств пятнадцати пар участников. Последним же останется либо согласиться на все правила ведущего и устроить тест-драйв своим отношениям, или продолжать жить в сомнениях.

Олег Кензов - Кохання на виживання 2020 / Новый канал

Съемки нового сезона проходили в Перу. На акклиматизацию там нужно около полугода, однако на все про все у команды было гораздо меньше времени. Приходилось выкручиваться. К примеру, в одном из перуанских городов, Куско, вся съемочная группа заболела горной болезнью, но работу не остановила. И как вы убедитесь осенью, оно того стоило:

"Это были очень сложные съемки, когда ты ни свет, ни заря протер глаза и едешь куда-то в горы или четыре часа добираешься по джунглям Амазонки к локациям, – рассказывает ведущий Олег Кензов. – Палящее солнце, невероятная влажность, тяжелые климатические условия, к которым мы абсолютно не адаптированы и не успели адаптироваться, потому что для этого нужно пожить там хотя бы шесть месяцев. Разные регионы − это разные климатические условия, разная высота над уровнем моря, горная болезнь и отравления, которые у меня были в Икитосе".

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Вар'яти–шоу – "вар'ятів" станет только больше

Вар'яти-шоу дата выхода - октябрь 2020

Трудно представить осенний сезон без юмор-шоу Вар'яти. Уже не первый год шесть участников этого проекта во главе с Сергеем Притулой показывают, что украинский юмор – лучший. И в новом, пятом по счету сезоне Вар'яти в очередной раз это докажут. Они уже написали вагон миниатюр и монологов, и готовы работать 24/7, чтобы удивить зрителей. Один из актеров, Виталий Тыльный, даже похудел на 30 килограмм, чтобы предстать осенью в новом образе.

"У нашій команді з'являться нові обличчя, – интригует Сергей Притула. – Минулого року ми познайомилися з молодими україномовними стендаперами, яких залучали до наших концертів. Люди їх дуже позитивно сприймали. Тому дамо хлопцям можливість заявити про себе в ефірі Нового каналу. Видозміниться у новому сезоні також наш батл із Владзьо. Усіх подробиць не розкриватиму. Єдине скажу, що задіємо декого з зірок шоу-бізнесу. А ще глядачі побачать наше залаштункове життя. Показуватимемо бекстейджі зі зйомок".

Дети против звезд – нет и шанса взрослым

Дети против звезд - дата выхода: октябрь 2020

Премьера шоу в 2019 году – проект Дети против звезд – настолько понравилась зрителям, что без продолжения – никак. Поэтому команда реалити активно взялась за работу. И в самом деле, что может быть интереснее, чем наблюдать, как дети громят взрослых или... Никаких "или"! Все именно так! Кроме того, суть проекта не только в борьбе разных поколений, но и в демонстрации чрезвычайных талантов маленьких украинцев.Читайте такжеОткрылся кастинг на 5 сезон проекта Від пацанки до панянки

"Цей проект одночасно цікавий як дорослим, так і дітям, – с уверенностью заявил Сергей Притула. – Дітям – бо вони бачать, що в епоху тотальної залежності від ґаджетів можна розбиратися в історії, музиці, науці. Цей проект показує велику кількість прикладів для наслідування. А батькам доносить, що дітям треба приділяти більше уваги, і тоді з них виростуть маленькі, але вже впевнені у собі зірки"

Второй сезон проекта будет еще круче первого: команда уже разработала яркие космические декорации, придумала новые интересные раунды. Неизменными останутся правила, по которым дети будут соревноваться против звезд как в индивидуальных, так и командных баттлах. А по окончании – финал.

Напомним, что по правилам, и взрослый, и ребенок должны выполнить одно и то же задание, вот только дети - чемпионы в этой сфере, а взрослые - в лучшем случае слышали об этом занятии.

Супер Топ–модель по–украински 2020: встреча с лучшими участницами всех времен

Супер Топ-модель по-украински - дата выхода: 14 октября 2020

От фото с первого съемочного дня Суперсезона главного модного проекта страны дух захватывает. Ведущая Алла Костромичева в образе вамп, вертолет, красная ковровая дорожка... И лучшие участницы всех сезонов Топ-модели по-украински. Впервые за все сезоны команда реалити не проводила кастинг участниц – их выбирали зрители среди экс–героинь путем голосования на сайте Нового канала.

Даша Майстренко, Арина Любителева, Таня Брык – в этом сезоне за победу будут бороться топовые девушки. И до сих пор неизвестно, что же прошел на шоу - полный состав участниц не разглашается.Читайте такжеСупер Топ-модель по-украински 2020: дата выхода и подробности нового сезона

"Интересно посмотреть, как изменились участницы прошлых сезонов и узнать, что сейчас происходит в их жизни, – признается ведущая Алла Костромичева. – Как каждая отреагировала на себя, увидев проект на экране. Интересно, что они осознали и изменили после проекта. И главное: как те, кого выбрал зритель путем голосования, воспользуются своим шансом в Суперсезоне нашего реалити".

На проекте кардинально меняются правила.

Во-первых, к неизменной тройке – ведущей Алле Костромичевой и экспертам Соне Плакидюк и Сергею Никитюку – присоединятся сразу несколько новых экспертов. Третьим экспертом станет селебритис, который может не только оценить красоту, харизму и талант девушек, но и научить их чему-то новому. Этот эксперт будет меняться из выпуска в выпуск.

Во-вторых, в этом сезоне участницы расскажут о своей социальной позиции. И еще одно нововведение – все девушки в течение съемок проекта могут пользоваться мобильными телефонами, что раньше строжайше запрещалось.

"Мы публикуем много архивных видео и фото. А сценаристы и режиссеры — очень умные люди. Так что, дабы немного запутать зрителей, мы станем специально снимать сторис так, будто мы уже не на проекте, – объяснила участница Суперсезона Катя Свинарчук. – Вы даже можете встретить одну из участниц в центре Киева, но не спешите подходить – возможно, это все снимает скрытая камера!".

Le Маршрутка – тревел по Украине с улитками

Le Маршрутка - дата выхода: октябрь 2020

Еще до того, как путешествовать по Украине стало мейнстримом, Леся Никитюк уже делала это вместе с проектом Le Маршрутка. Поэтому зрители Нового канала усердно скрещивали пальцы за второй сезон. Именно сейчас на маршрутке Богдан вместе с одноименным водителем ведущая путешествует по стране и отыскивает интересные места, чтобы рассказать о них осенью.

Читайте такжеЛе Маршрутка 2020 - появились подробности о 2 сезоне шоу с Никитюк"Во время наших путешествий постоянно случаются разные интересные истории, – рассказала Леди Ле Новому каналу. – Когда мы снимали сюжет на ферме улиток, владельцы подарили мне моллюсков, которые теперь ездят со мной по стране и спят на моем лице. Благодаря муцину, который они производят, кожа подтягивается, хорошо увлажненная и выглядит свежей. А вот на ферме, где мы варили сыр, мне подарили очень много настоящего, натурального, без примесей овечьего сыра, который очень полезен для организма. Обо всех этих уникальных фермерах мы расскажем в новом сезоне!"

Не обходится у команды Le Маршрутки и без опасных приключений – то Леся Никитюк тонет, то кому-то из команды становится плохо. Что будет в шоу - узнает только осенью на Новом канале.