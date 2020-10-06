Экс-пацанка Влада Роговенко впервые стала мамой

Влада Роговенко / Пресс-служба

Бывшая участница Супер-модели и Від Пацанки до панянки на Новом канале Влада Роговенко родила мальчика в 1-м роддоме города Днепр.

Последние несколько недель подписчики Влады Роговенко пристально следили за ее Insta-сторис, чтобы не пропустить новость о рождении первенца. И наконец-то вечером 5 октября, она сообщила, что отправилась в роддом.. Малыша назвали Марком.

"Я самая счастливая 5.10.2020", - подписала она пост в Instagram и добавила позиционирование в 1-м роддоме Днепра.

До этого, около полудня она публиковала рекламный пост, и писала, что собирается в роддом.

Влада Роговенко родила / Instagram

Поскольку возлюбленного экс-пацанки рядом не было, и он в плавании, в больницу ее повезла подруга Ольга. Интересно, что девушки не сразу отправились в роддом, по дороге они решили "заскочить" на почту.

"Перед роддомом мы решили заехать на почту, потому что мне пришло очень много посылок – сообщила подписчикам Влада Роговенко. – И успели! Схватки – непередаваемые ощущения. Когда все началось, я не понимала, как мне это пережить".

Влада Роговенко призналась, что в роддом она приехала за пару часов до того, как малыш появился на свет. А большую часть схваток девушка просто проспала.

"Половину схваток я проспала, даже не обратила внимания – ну, тянет живот и тянет, не смертельно же. С утра еще успела на почту съездить, рубашку себе погладить, стирку забросить, и только потом отправилась в роддом. Когда схватки усилились, стало невыносимо больно. В больнице орала, как сумасшедшая, пока не сделали эпидуральную анестезию. Благодаря ей немного пришла в себя, а то все как в тумане было", - рассказала Роговенко в комментарии Новому каналу.

Напомним, Влада Роговенко сообщила о своей беременности вначале мая, после окончания телевизионного шоу Від пацанки до панянки 2020.

Блогерша Влада Роговенко планирует второго ребенка, а свадьбу с отцом своего сына она сыграла еще до его отплытия в рейс.