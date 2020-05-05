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Экс-участница Від пацанки до панянки Влада Роговенко беременна

5 мая 2020, 19:35

Бывшая супер-модель по-украински Влада Роговенко, которая покинула Шоу Від пацанки до панянки, ждет ребенка.

Влада Роговенко
Влада Роговенко / Новый канал

Участница проектов Супермодель по-украински и от пацанки до панянки Влада Роговенко беременна.

Скоро на YouTube Нового канала выйдет новый выпуск Эксперты на карантине, с гостьей спецпроекта Владой Роговенко - финалисткой первого сезона Супер-модель по-украински и участница четвертого сезона От пацанки до панянки, которая проговориться о своем состоянии.

"Да-да, это правда - Влада Роговенко беременна! Влада, поздравляем тебя сильно-сильно! Поздравляем будущую маму и желаем здоровья и ей, и малышу", - пишут на страницах Нового канала в соцсетях.

В новом выпуске Экспертов впервые за долгое время Влада встретится с экспертами модельного реалити - Соней Плакидюк, Сергеем Никитюк и Аллой Костромичова. Она была так рада видеть знакомые лица, не сдержалась и на первых же минутах разговора раскрыла им свой главный секрет.Читайте такжеВід пацанки до панянки 4 сезон смотреть онлайн 12 выпуск 04-05-2020

В 16 лет Влада впервые пробует наркотики, в 17 – начинает продавать запрещенные вещества. Мало кто верил, что она сможет вырваться из этого "порочного круга". Но ей удалось взять себя в руки. В 19 лет Влада стала финалисткой реалити Нового канала Супермодель по-украински. Казалось, после проекта перед ней были открыты все двери, но… Модельную карьеру Влада променяла на наркотики, тусовки и новые отношения.

"Долгое время я употребляла наркотики. Потом взялась продавать их. Но когда меня начали узнавать, пришлось "барыжить" одеждой. С понедельника по пятницу хожу на секонды, скупаю там вещи, чтобы потом перепродать", – призналась в начале проекта девушка.

Дерзкая, острая на язык, провокационная. Влада любит привлекать к себе внимание, но не всегда делает это правильно. Близкие часто упрекают ее в необразованности и затыкают рот. Поэтому, несмотря на внешнюю красоту, девушка не может принять и полюбить себя.

Влада не знает, что такое любовь. Она не чувствовала ее ни от близких, ни от окружающих. Она одинока и опустошена. На проект Від пацанки до панянки 2020 Влада пришла, чтобы научится правильно общаться с людьми и кардинально изменить свою жизнь.

Напомним, в 4 сезоне Від пацанки до панянки Влада Роговенка покинула шоу в 12 выпуске.

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