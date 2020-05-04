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Від пацанки до панянки 4 сезон 12 выпуск - кто ушел

4 мая 2020, 21:00

Двенадцатый выпуск 4 сезона Від пацанки до панянки прошел 4 мая. Кто покинул шоу, и как прошли испытания участницы - читай на Главреде.

Від пацанки до панянки 4 сезон - кто ушел в 12 выпуске 04-05-2020
Від пацанки до панянки 4 сезон - кто ушел в 12 выпуске 04-05-2020 / Новый канал

Новый сезон Від пацанки до панянки 2020 можно смотреть онлайн на Телепортале и в Ютубе. Двенадцатый выпуск Від пацанки до панянки 2020 вышел 4 мая на Новом канале в 19-00, и конце ушла одна девушка.

Преподаватели школы леди оценивают участниц по тому, кто имел самый малый прогресс, и кому меньше всего нужна помощь на шоу Пацанки. В конце двенадцатой недели из шоу Від пацанки до панянки 2020 ушла участница, которую уже хотели выгнать раньше. Кто и почему ушел в 11 выпуске, что было в шоу Від пацанки до панянки 4 сезон, - читай на Главреде.

В 12 выпуске Від пацанки до панянки 2020 ушла Влада Роговенко. Визуально 24-летняя Владислава Роговенко из Днепра больше напоминает "панянку" – она тщательно следит за своим внешним видом. Но проблемы у Влады вполне "пацанские".Читайте такжеВід пацанки до панянки 4 сезон смотреть онлайн 12 выпуск 04-05-2020

В конце двенадцатой недели преподаватели Школы леди решили, что дальше ученица справится самостоятельно.

"Владислава сможет удержать свои результаты. На проекте она научилась думать и анализировать", – убеждена директор Татьяна Мокриди.

– На этом этапе Влада уже взяла для себя все важное. Теперь только за ней выбор, пользоваться этими знаниями в повседневной жизни или нет", – согласилась Екатерина Виноградова.

Это ее второе реалити - несколько лет назад девушка уже снялась на шоу Супермодель по-украински. Поэтому сначала и преподаватели, и "пацанки" усомнились в искренности Влады, но с каждой неделей она доказывала, что так же, как и другие участницы, нуждается в помощи.

"Я сделала много выводов. Многое изменила в себе. И к прошлой жизни возвращаться не собираюсь. Знаю, что мне теперь делать", – призналась Владислава Роговенко.

Від пацанки до панянки 2020 - Влада Роговенко
Від пацанки до панянки 2020 - Влада Роговенко / Новый канал

Возраст: 24 года

Город: Днепр

В 16 лет Влада впервые пробует наркотики, в 17 – начинает продавать запрещенные вещества. Мало кто верил, что она сможет вырваться из этого "порочного круга". Но ей удалось взять себя в руки. В 19 лет Влада стала финалисткой реалити Нового канала Супермодель по-украински. Казалось, после проекта перед ней были открыты все двери, но… Модельную карьеру Влада променяла на наркотики, тусовки и новые отношения.

Дерзкая, острая на язык, провокационная. Влада любит привлекать к себе внимание, но не всегда делает это правильно. Близкие часто упрекают ее в необразованности и затыкают рот. Поэтому, несмотря на внешнюю красоту, девушка не может принять и полюбить себя.

Влада не знает, что такое любовь. Она не чувствовала ее ни от близких, ни от окружающих. Она одинока и опустошена. На проект Від пацанки до панянки 2020 Влада пришла, чтобы научится правильно общаться с людьми и кардинально изменить свою жизнь.

Впервые попрощаться с Владой хотели еще на восьмой неделе. Но тогда от поездки домой ее спасла Ирина Зайцева. На этот раз Владислава тоже не хотела ехать домой. А вот ее одноклассницы, наоборот, уже давно мечтали, чтобы девушка покинула проект.

Напомним, все новые выпуск шоу Від пацанки до панянки 2020 выходят на Новом Канале в 19-00. Кроме того, их можно смотреть и читать обзоры на Главреде.

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