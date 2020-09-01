Эксперт проекта "Майже колишні" Ирина Кириченко рассказала о самых популярных причинах разводов

Ведущие "Сніданку з 1+1" та Ірина Кириченко / 1+1

Сегодня "1+1" покажет премьеру нового реалити-шоу под названием "Майже колишні", которое призвано помочь разобраться в отношениях и сохранить брак парам, которые находятся на грани развода. Экспертом проекта выступит известный практикующий психолог Ирина Кириченко , знакомая зрителям "1+1" по проекту "Одруження наосліп".

Сегодня в студии "Сніданку з 1+1" Ирина откровенно рассказала о том, действительно ли можно спасти брак с помощью психологов, и раскрыла основные причины разводов семейных пар.

Ирина Кириченко рассказала, что Украина - одна из лидеров Европы по количеству разводов. В прошлом году, по данным Минюста, развелись около 54-х тысяч украинских пар. В этом году не в пользу супружеской жизни пошли и пандемия коронавируса и длительный карантин.

"У каждого героя проекта есть возможность увидеть себя со стороны, ведь очень часто то, как мы видим себя и свое поведение не совпадает с реальной картиной. Герои проекта пройдут ряд испытаний: дистанция между супругами - в течение семи дней пара будет жить в одном доме, который разделен красной линией пополам; будут испытания на детекторе лжи; испытания идеальными свиданиями и тому подобное. Обычно мы считаем, если в отношениях нам плохо, то изменив партнера, нам сразу же станет лучше. Поэтому мы и предоставляем героям проекта такую ​​возможность. В проекте я помогаю героям проанализировать, понять или принять определенные ситуации. Мы вместе разрабатываем план изменений, вектор, по которому двигаемся. Я наблюдаю за динамикой развития отношений и при необходимости могу внести определенные коррективы или советы супругам", - раскрыла секреты реалити психолог.

Майже колишні / 1+1

На вопрос ведущей "Сніданку" Нелли Шовкопляс, какие главные причины разводов среди украинцев сегодня, Ирина Кириченко назвала самые популярные, среди которых: измена, финансовые проблемы, ранний возраст вступления в брак, зависимость одного из партнеров, насилие в семье и отсутствие взаимопонимания.

"Когда мы встречаем партнера, большинство из нас просто не готова к серьезным отношениям. Например, мы росли в разных условиях и пережили какие-то травмы в детстве, поэтому мы стараемся за счет партнера решить эти проблемы, компенсировать их. В нашем проекте будет пара, где девушка рано потеряла мать, а отец долгое время обвинял дочь в гибели жены. Поэтому она нашла себе такого мужа, который все время ее поддерживал", - рассказала эксперт проекта.

Ирина также отметила, что главным признаком того, что брак уже не имеет смысла спасать, может стать отсутствие желания и мотивации налаживать отношения одного или обоих партнеров в паре. А еще психолог отметила, как объяснить ребенку, почему родители разводятся:

"Очень часто, когда родители разводятся, ребенок воспринимает все на свой счет. Он винит себя в семейных проблемах, думая, что плохо учится или неправильно себя ведет. Поэтому прежде всего важно ребенку сказать правду, почему разводятся родители, но в мягкой форме - без подробностей. Не нужно втягивать ребенка в манипуляции для того, чтобы сделать больно своему партнеру. Самое важное, что должны сделать родители - сохранить дружеское отношение друг к другу, ради детей", - отметила психолог.

Майже колишні / 1+1

Напомним, участниками нового реалити "Майже колишні" станут женатые пары, которые находятся на грани развода, но готовы дать себе шанс спасти семью. По условиям проекта, они в течение недели будут жить в разделенном пополам дома и пройдут "стресс-тесты". По результатам испытаний супруги должны принять решение, готовы ли они к изменениям ради сохранения брака, или действительно стремятся развестись. Производство проекта - Friends Production.

Смотрите новое реалити-шоу "Майже колишні" каждый вторник в 22:45 на "1 + 1"