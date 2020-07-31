Жена Энди Картрайта сменила версию о смерти мужа после экспертизы

Энди Картрайт / Instagram

Россиянка Марина Юшко расчленила мужа Энди Картрайта, хоть и не была уверена, что он умер от наркотиков - такую новую версию озвучила адвокат женщины после того, как стало известно, что в крови рэпера нет наркотиков.

На все вопросы отвечает адвокат Марины Ирина Скурту, пишет телеграм-канал Mash на мойке.

По словам адвоката Ирины Скурту, 30 июля жену музыканта опросить не удалось потому что она "практически не спала и не ела пять суток и была на грани потери сознания".

Тем не менее Марина рассказала адвокату, что у 29-летнего Энди Картрайта были проблемы с сердцем, а с начала пандемии он впал в депрессию и, как ей кажется, стал употреблять наркотики. Какие – она не знает.Читайте такжеУмер Энди Картрайт - что известно об репере из Нежина

По словам адвоката, Марина в панике решила, что случилась передозировка. Но на 100% в этом не уверена — вполне возможно, смерть наступила от естественных причин.

Как быть со шприцом в руке, о котором говорилось ранее - откуда он взялся и куда пропал - она не уточнила.

"Маленький ребёнок Марины и её мама в это время были в квартире: у Энди был отдельный кабинет, и какое-то время его смерть удавалось скрывать. Мать узнала на вторые сутки и после уговаривала дочь сообщить о случившемся в полицию", - пишет издание.

Ранее стало известно, что экспертиза тела Энди Картрайта не показала наличия в нем наркотических веществ.

До этого адвокат Марины Юшко опровергла всю информацию о смерти Энди Картрайта, и заявила, что Марина потеряла шприц, которым укололся репер.