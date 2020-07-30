Адвокат жены Эндрю Картрайта высказал официальную версию для СМИ

Адвокат жены опровергла слухи о смерти Энди Картрайта / Instagram

Адвокатесса жены Энди Картрайта Марины озвучила первую официальную информацию по делу о смерти рэпера. Ирина Скурту опровергла почти всё, что появилось в СМИ за последнее время, пишет телеграм-канал Mash на мойке.

"О том, что мама помогала Марине избавиться от тела — не помогала. О задержании матери и ее подписке о невыезде. О том, что супруга Картрайта постирала части тела и тщательно вымыла квартиру, чтобы избавиться от запаха. Марина стирала вещи мужа, а не его самого. В квартире было чисто, но запах был сильный", - цитирует ее издание.

Все якобы мирно и спокойно - с тещей они жили. Она была преподавательницей английского. Но что с ребенком, и сколько они жили вместе - неизвестно.

Ирина Скурту подтвердила, что Марина выкинула шприц от наркотиков.

Ранее заявили, что тело Эндрю Картрайта "разделывал" профессионал.