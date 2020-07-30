Умер Энди Картрайт - что известно об репере из Нежина

Энди Картрайт - причины смерти и биография / Instagram

Российский рэпер украинского происхождения Энди Картрайт умер предположительно от передозировки наркотиками 25 июля дома на Невском, 134 в Сант-Петербурге, но его жена скрывала смерть, переписывалась с поклонниками, а потом изрубила его тело и спрятала по мешкам.

О трагедии узнали после того, как Марина Юшкова спохватилась, и позвонила в полицию. Правоохранители до сих пор не знают, что с ней делать - девушка не хотела, чтобы мир узнал, что ее муж умер от передозировки наркотиками.

Энди Картрайт - по предварительным данным, без экспертизы умер от передозировки наркотиками, и потом был расчленен. В течении 4 дней после его смерти, рядом находился его 2,5-летний ребенок.

Распиливать тело Марине помогала ее мать, теща Александра. Все органы были выстираны в стиральной машине, части тела девушка пересыпала солью.

Следователи в шоке от находок - шпиц, которым якобы укололся Энди Картрайт пропал, а конечности и части тел разрезаны профессионально и очень четко. Жена уже задержана, а теща отпущена под расписку о невыезде.

Энди Картрайт - биография

Энди Картрайт родился 17 августа 1990 года в Украине в городе Нежин, он занимался самбо в детстве, окончил Нежинский педагогический университет, и получил специализацию по английскому языку.

Настоящее имя рэпера - Александр Юшков, псевдоним он взял для записи своей музыки. Рэпом Энди Картрайт заинтересовался с детства, когда послушал впервые D.O.B. Community Мастера слова, это был его любимый русскоязычный альбом.

Он начал писать отдельные треки еще на кассеты, и у него скоро их собралась целая коллекция. В Нежине музыка Рэп только начиналась, и он не имел ни опыта ни популярности. В 2004 году впервые познакомился с графитчиками и услышал выступления - после этого Александр Юшков начал искать вход в шоу бизнес.

Энди Картрайт - песни и баттлы / Instagram

Он прославился в проекте Versus Battle , и переехав в Россию продолжал творить и записывать новую музыку - его стилем были мрачные и жизненные тексты.

В 2013 Энди Картрайт написал первый альбом, но особо известны записи его баттлов с Грязным Рамиресом, Эмио Афишл, ATL, Млечным и Obe 1 Kanobe,

Энди Картрайт - семья

Родные Александра живут в Украине и России. Вместе с женой Мариной они жити в Петербурге на Невском 134. У них был ребенок, которому сейчас 2,5 года. Соседи сообщили, что 25 июля вечером слышали истерику и детский плач - скорей всего он застал смерть отца, и все провел с матерью 4 дня с его останками.

ATL VS Энди Картрайт смотреть видео ютуб:

Энди Картрайт - песни и баттлы

Баттлы:

2017 год - Энди Картрайт vs Эмио Афишл

2016 год - Энди Картрайт vs Obe 1 Kanobe

2014 год - Энди Картрайт vs Dom1no

2013 год - Энди Картрайт vs ATL

Энди Картрайт VS Грязный Рамирес баттл юбут:

Песни: