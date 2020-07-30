Пришли анализы на наркотики тела и жены Энди Картрайта

Энди Картрайт / versusb.ru

Первичный анализ показал, что в организме погибшего украинского рэпера Энди Картрайта отсутствуют следы наркотиков. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как отмечает телеканал, следствие проведет повторную более тщательную экспертизу.

Однако, в крови Эндрю Картрайта найден алкоголь - точно определить пока не удалось.

Версия Марины Юшкевич о том, что она нашла его со шприцом в руке и пеной во рту стремительно опровергается фактами.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве.

Ранее адвокат Марины Юшкевич подтвердила, что девушка "потеряла" шприц из-под наркотиков.