Пришли анализы на наркотики тела и жены Энди Картрайта

Следствие раскрыло, были ль найдены наркотики в крови жены Энди Картрайта, а также, что показали пробы его тела.
Первичный анализ показал, что в организме погибшего украинского рэпера Энди Картрайта отсутствуют следы наркотиков. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Как отмечает телеканал, следствие проведет повторную более тщательную экспертизу.
Однако, в крови Эндрю Картрайта найден алкоголь - точно определить пока не удалось.
Версия Марины Юшкевич о том, что она нашла его со шприцом в руке и пеной во рту стремительно опровергается фактами.
Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве.
Ранее адвокат Марины Юшкевич подтвердила, что девушка "потеряла" шприц из-под наркотиков.
Автор: Александр Галаджий