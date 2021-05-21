Евровидение-2022: кто из артистов обязан поехать на конкурс

Денис Путинцев рассказал, кто должен поехать на Евровидение / Главред

Продюсер, медиамен и создатель промо-компании STARBOM.COMpany Денис Путинцев рассказал, кто из артистов в ближайшие годы должен поехать на Евровидение и почему.

"Учитывая, что старый конь борозды не испортит, должна поехать во второй раз Верка Сердючка. С таким выбором мы точно не будем пасти задних в турнирной таблице и точно "порвем". К тому же, произошел ребрендинг Верки Сердючки: теперь Сердючка – это уже не "село и люди", а модный евроденс, причем очень качественный", - отметил эксперт во время чата на сайте Главред.

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Также Денис Путинце высказался о том, почему украинской группе Kazka ни разу не удавалось победить в национальном отборе, несмотряна настойчивость.

"Что касается группы Kazka, следует учитывать один важный момент: трек – это еще не номер. Kazka – это студийная группа. Бывают артисты, хиты которых разрывают годами эфиры радио и музыкальных телеканалов, однако, выходя на сцену, они теряют существенный процент своей харизмы, которую мы слышим в записи. Kazka – яркий тому пример. На сцене Kazka не дотягивает до того уровня популярности, который ей дала песня "Плакала". Наверное, поэтому Kazka не смогла победить в Х-факторе и ни разу не победила на Нацотборе: они просто не вытягивают во время выступления – люди смотрели на них, но не "цепляло". При этом трек офигенный, с точки зрения музыки и маркетинга, все сделано правильно. Потому Kazka лучше работать больше в студии и выдавать много контента. При внешней харизматичности Саши Зарицкой что-то не так, над этим нужно работать", - резюмировал он.

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