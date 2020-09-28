Джокер 2019 / Warner Bros

Американский актер Хоакин Феникс и Руни Мара стали родителями в первый раз. Обладатель Оскара за самую лучшую мужскую роль и его жена попали в объективы папарацци.

Руни Мара уже не беременна. Об этом сообщает издание Blikk, ссылаясь на фотографии, которые сделали папарацци.

На них не видно, чтобы жена актера Руни Мара была беременной.

На фотографиях Руни садится в автомобиль, и ее живота не наблюдается. Издание также показало снимки во время беременности - там заметно немалый живот.

Сейчас фигура актрисы совсем так не выглядит. Тем не менее, звездные супруги не комментировали новости о беременности, так же и сейчас о том, стали родителями, ничего официально не сообщает.

Тем не менее, западные СМИ пишут, что уже известен пол и имя первенца Хоакина Феникса и Руни Мары. Его назвали Ривер в честь брата Феникса, который умер в 1993 году от передозировки наркотиками.

Российский документалист Виктор Коссаковский, который на Цюрихском кинофестивале должен был пересечься с Хоакином Фениксом утверждает, что тот не прибыл из-за рождения сына, пишет российское издание Лента.ру.

Ранее Хоакин Феникс рассказал, что карантин из-за коронавируса застал их с женой в Израиле - но там они и собирались рожать ребенка.

Как уже сообщал Главред, Хоакин Феникс потребовал огромный гонорар за то, чтобы сыграть еще в двух фильмах с Джокером.

За игру в первом Джокере 2019 года Хоакин Феникс получил Оскар, а фильм побил все рекорды в категории фильмов с рейтингом R.