Хоакин Феникс сыграет Джокера за 50 миллионов долларов

В сети появилась информация о готовящихся сиквелах фильма Джокер с Хоакином Фениксом в главных ролях
Актер Хоакин Феникс поставил условие Warner Bros, что станет играть Джокера в новых 2 фильмах только за 50 миллионов долларов.
Хоакин Феникс не особо хотел играть в фильмах снова после конфликтов с премьерой, но передумал, пишет издание Mirror.
"Сначала Хоакин считал, что Джокер - это отдельный фильм. Но теперь он изменил свою позицию. Он говорит, что хочет снова сыграть этого персонажа, несмотря на разногласия, возникшие после релиза в прошлом году", - пишет издание со ссылкой на свои источники.Читайте такжеСмейся, паяц, над разбитой башкою - рецензия на фильм Джокер
Пока что идет обсуждение всех подробностей с Хоакином Фениксом, и написание сценария, но источник заинтриговал еще больше:
"Они планируют снять два сиквела в следующие четыре года с долгосрочными обязательствами перед Хоакином и режиссером ДжокераТоддом Филлипсом и продюсером Брэдли Купером. Все дело в том, чтобы заставить Хоакина принять условия - и это, безусловно, самая большая зарплата в его карьере", - сказал источник.
- Напомним, что Джокер стал самым бюджетным фильмом с рейтингом R.
- На вручении Оскар 2020 Хоакин Феникс получил награду за лучшую мужскую роль.