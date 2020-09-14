Хоакин Феникс сыграет Джокера за 50 миллионов долларов

Хоакин Феникс назвал условия съемок нового Джокера / Warner Bros

Актер Хоакин Феникс поставил условие Warner Bros, что станет играть Джокера в новых 2 фильмах только за 50 миллионов долларов.

Хоакин Феникс не особо хотел играть в фильмах снова после конфликтов с премьерой, но передумал, пишет издание Mirror.

"Сначала Хоакин считал, что Джокер - это отдельный фильм. Но теперь он изменил свою позицию. Он говорит, что хочет снова сыграть этого персонажа, несмотря на разногласия, возникшие после релиза в прошлом году", - пишет издание со ссылкой на свои источники.Читайте такжеСмейся, паяц, над разбитой башкою - рецензия на фильм Джокер

Пока что идет обсуждение всех подробностей с Хоакином Фениксом, и написание сценария, но источник заинтриговал еще больше:

"Они планируют снять два сиквела в следующие четыре года с долгосрочными обязательствами перед Хоакином и режиссером ДжокераТоддом Филлипсом и продюсером Брэдли Купером. Все дело в том, чтобы заставить Хоакина принять условия - и это, безусловно, самая большая зарплата в его карьере", - сказал источник.