Оскар 2020 Лучшая мужская роль - Хоакин Феникс получает награду

Хоакин Феникс получил Оскар за фильм Джокер / Warner Bros

В ночь на 10 февраля в театре Долби на церемонии вручения Оскар 2020 награду за лучшую мужчкую роль присудили актеру Хоакину Фениксу.

Победителя представляла Оливия Коулман, получившая "Оскар" за лучшую женскую роль в прошлом году.

"Мы виноваты в том, что эгоцентрично относимся к миру, что считаем себя центром вселенной… Мы боимся мысли, что должны изменяться сами… Я думаю, когда мы полюбим и будем сочувствовать, мы сможем творить и приносить пользу окружающему миру. В жизни я был эгоистом и плохим человеком, но вы мне подарили второй шанс… Мы можем быть лучше, помогая друг другу", – сказал он в своей речи.

Феникс в картине воплотил роль комика-неудачника Артура Флека, который проходит трансформацию от изгоя общества до суперзлодея. Изначально режиссер не подтверждал, что картина будет иметь реальное отношение к вселенной DC cimics.

Его соперниками по номинации были Антонио Бандерас ("Боль и слава"), Леонардо Ди Каприо ("Однажды в ... Голливуде"), Адам Драйвер ("Брачная история"), Джонатан Прайс ("Два Папы").

Ранее назвали всех победителей Оскар 2020.