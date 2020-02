Оскар 2020 - список победителей

Оскар 2020 победители - онланй / Главред

92 церемония награжения Оскар 2020 прошла в Лос-Анджелесе в Голливуду в театре Долби с 1-30 по 6 утра 10 февраля на Киевскому времени. Академия киноискусств сделал выбор, и назвала победителей во всех номинациях.

Рассказываем, кто получил награды Оскар 2020 этой ночью.

Список победителей Оскар 2020

Лучший фильм

Паразиты

Фильм Паразиты получил Оскар 2020 / скриншот

Лучшая мужская роль

Хоакин Феникс, Джокер

Хоакин Феникс получ Оскар за лучшую мужскую роль / Warner Bros

Лучшая мужская роль второго плана

Брэд Питт, Однажды в ... Голливуде

Брэд Питт получил Оскар 2020/ Reuters

Лучшая женская роль

Рене Зелльвегер, Джуди

Рене Зеллвегер получила Оскар 2020 / скриншот

Лучшая женская роль второго плана

Лора Дерн Брачная история

Лора Дерн получила Оскар 2020 / Reuters

Лучший фильм на иностранном языке

Паразиты (Южная Корея)

Лучший режиссер

Пон Чжун Хо (Паразиты)

Пон Чжун Хо Паразиты / Reuters

Лучший анимационный полнометражный фильм

История игрушек 4

Лучший оригинальный сценарий

Паразиты

Лучший анимационный короткометражный фильм

Волосатая любовь (Hair love)

Волосатая любовь смотреть онлайн трейлер:

Лучший документальный полнометражный фильм

Американская фабрика / American Factory

Американская фабрика смотреть онлайн трейлер:

Лучший документальный короткометражный фильм

Learning to skateboard in a warzone (If you're a girl) (Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девушка)

Лучший художественный короткометражный фильм

The neighbors window (Окно соседей)

Лучшая работа художника-постановщика

Однажды ... в Голливуде

Однажды в Голливуде 2019 / nme

Лучший саундтрек

(I'm gonna) Love Me Again, музыка Элтона Джона, слова Берни Топина, Рокетмен / Rocketman

Лучшая операторская работа

1917

Лучший монтаж

Форд vs Феррари

Лучший звук

1917

Лучший сценарий-адаптация

Кролик Джоджо

Лучший звуковой монтаж

Форд vs Феррари

Лучшая музыка к фильму

Джокер​​​​​​

Лучшие визуальные эффекты

1917

Лучший дизайн костюмов

Маленькие женщины

Лучший грим и прически

Сенсация​​​​​​​

Также было решено, кто стал обладателем Кино-малины 2020 параллельно с Оскаром.