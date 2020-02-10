Оскар 2020 - список победителей

Киноакадемия назвала список победителей Оскар 2020. Кто получил Оскар в 2020 догу - Лучший фильм года, актер года и актриса года - читайте на Главреде.
92 церемония награжения Оскар 2020 прошла в Лос-Анджелесе в Голливуду в театре Долби с 1-30 по 6 утра 10 февраля на Киевскому времени. Академия киноискусств сделал выбор, и назвала победителей во всех номинациях.
Рассказываем, кто получил награды Оскар 2020 этой ночью.
Список победителей Оскар 2020
Лучший фильм
Паразиты
Лучшая мужская роль
Лучшая мужская роль второго плана
Брэд Питт, Однажды в ... Голливуде
Лучшая женская роль
Рене Зелльвегер, Джуди
Лучшая женская роль второго плана
Лора Дерн Брачная история
Лучший фильм на иностранном языке
Лучший режиссер
Пон Чжун Хо (Паразиты)
Лучший анимационный полнометражный фильм
История игрушек 4
Лучший оригинальный сценарий
Паразиты
Лучший анимационный короткометражный фильм
Волосатая любовь (Hair love)
Волосатая любовь смотреть онлайн трейлер:
Лучший документальный полнометражный фильм
Американская фабрика / American Factory
Американская фабрика смотреть онлайн трейлер:
Лучший документальный короткометражный фильм
Learning to skateboard in a warzone (If you're a girl) (Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девушка)
Лучший художественный короткометражный фильм
The neighbors window (Окно соседей)
Лучшая работа художника-постановщика
Однажды ... в Голливуде
Лучший саундтрек
(I'm gonna) Love Me Again, музыка Элтона Джона, слова Берни Топина, Рокетмен / Rocketman
Лучшая операторская работа
Лучший монтаж
Форд vs Феррари
Лучший звук
1917
Лучший сценарий-адаптация
Лучший звуковой монтаж
Лучшая музыка к фильму
Джокер
Лучшие визуальные эффекты
1917
Лучший дизайн костюмов
Лучший грим и прически
Сенсация
Также было решено, кто стал обладателем Кино-малины 2020 параллельно с Оскаром.