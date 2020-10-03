Холостяк 2020 Россия - Тимати стал героем романтического шоу на ТНТ

Тимати / Instagram

Российский рэпер Тимати может быть Холостяком на российском канале ТНТ.

ТНТ с сентября объявил кастинг на роль Холостяка на 2021 год, и по слухам, которые распространились в российских СМИ, им стал Тимати. Первыми о том, что Тимати станет Холостяком написали на телерам-канале "Светские хроники".

"Вот откуда растут ноги развода Тимати и Решетовой. Тимати новый герой холостяка. А биться за сердце Тимати будут Решетова и Шишкова?", - пишет канал, и показывает скриншот сообщения.

На фоне этого другие СМИ и телеграм-каналы подхватили информацию.

"Стало известно, что рэпер попытается найти любовь в восьмом сезоне популярного проекта. Съемки начнутся уже в конце октября", - пишет телеграм-канал "Звездач".

Меж тем, на странице Тимати в Instagram появилось фото с загадочной подписью: "З0.10.2020".

Тимати / Instagram

Всем стало до жути интересно, что это значит - дата выхода нового клипа, альбома, или начало съемок шоу Холостяк запланировано на конец октября?.