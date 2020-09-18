Клип El Problema Morgenshtern и Тимати набирает сверхпопулярность на Youtube

Morgenshtern и Тимати - El Problema / кадр из клипа

Российские рэперы Моргенштерн и Тимати сняли совместный клип после ухода Тимати с Блэк Стар

Съемки клипа El Problema проходили в Сочи. Тимати, когда ему предложили сниматься поставил условие, чтобы количество рекламы в клипе было такое, как он сам захочет.

Текст песни писал сам Алишер, условиями для обоих рэперов было ничего не менять в установленном проекте.

Несмотря на рекламную кампанию, которая началась с июня, 17 сентября вечером за день до премьеры клипа, сама песня "просочилась" в сеть.

Вначале клипа Тимати подписывает "контракт" с Алишером - у Тимати будет 1%, у Алишера - 99%. Тонкий стеб на тему ухода Тимати из Блэк Стар и слухов о его "бедности".

В конце же Моргенштерн кормит с руки мини-жирафа, якобы уменьшенного специально для него.

Morgenshtern и Тимати El Problema смотреть онлайн клип:

Morgenshtern и Тимати El Problema - слова и текст

Morgenshtern и Тимати - El Problema / кадр из клипа

[Припев: Morgenshtern]

E-E-El Primero с огромным х*ром

У меня проблема: Lambo или Ferra?

E-E-El Primero с огромным х*ром

У меня проблема: Lambo или Ferra?

[Куплет 1: Morgenshtern]

Эй, слышь

Я — молодой босс, ты — тупо мышь (Мышь)

Делаю деньги, пока ты п*здишь (Cash)

Цепи на мне — это тысячи тыщ (Пять мультов, эй)

Я никогда ни на че не копил (Нет)

В**бал рэп, потому что любил (М-ма)

Делаю бомбы, но я не с ИГИ—

(Запрещенная в Российской Федерации организация)

*Terrorists win!*

[Припев: Morgenshtern]

E-E-El Primero с огромным х*ром

У меня проблема: Lambo или Ferra?

E-E-El Primero с огромным х*ром

У меня проблема: Lambo или Ferra? (Э-э-э-э-э)

[Куплет 2: Тимати & Morgenshtern]

У меня насущный вопрос:

Выбрать себе Rolls-Royce или Royce-Rolls?

Это big boys playing big toys

Тимати в клубе — знают, кто я такой

(Эй, проснись! Двадцатый год на дворе)

Окей, big boys playing with big toys (Big toys)

Я легендарен, как Pink Floyd (Pink Floyd)

Я на Ferrari, как big boss (Big boss)

Цепь на мне, как твой дом (Bling)

Слышь, мне пох*й там, как ты (как ты)

Разорвал контракты (Е-е-е)

Тимати стал делать лучше (Что?)

Когда ушел из Blackstar'а

[Припев: Morgenshtern]

El Primero с огромным х*ром

У меня проблема: Lambo или Ferra?

E-E-El Primero с огромным х*ром

У меня проблема: Lambo или Ferra?

[Аутро]

Э-э-э, э

Э-э, э

Э-э-э, э, э

(Слава, что ты сделал?)

Напомнис, что до этого Моргенштерн записал трек-дис сам с собой, но при этом целый месяц выставлял все так, будто бы это должна была быть большая коллаборация.