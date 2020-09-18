Клип El Problema Morgenshtern и Тимати набирает сверхпопулярность на Youtube

Российские рэперы Тимати и Алишер Моргенгтерн сняли коллаборацию El Problema, который стремительно набирает популярность в сети
Российские рэперы Моргенштерн и Тимати сняли совместный клип после ухода Тимати с Блэк Стар
Съемки клипа El Problema проходили в Сочи. Тимати, когда ему предложили сниматься поставил условие, чтобы количество рекламы в клипе было такое, как он сам захочет.
Текст песни писал сам Алишер, условиями для обоих рэперов было ничего не менять в установленном проекте.
Несмотря на рекламную кампанию, которая началась с июня, 17 сентября вечером за день до премьеры клипа, сама песня "просочилась" в сеть.
Вначале клипа Тимати подписывает "контракт" с Алишером - у Тимати будет 1%, у Алишера - 99%. Тонкий стеб на тему ухода Тимати из Блэк Стар и слухов о его "бедности".
В конце же Моргенштерн кормит с руки мини-жирафа, якобы уменьшенного специально для него.
Morgenshtern и Тимати El Problema смотреть онлайн клип:
Morgenshtern и Тимати El Problema - слова и текст
[Припев: Morgenshtern]
E-E-El Primero с огромным х*ром
У меня проблема: Lambo или Ferra?
E-E-El Primero с огромным х*ром
У меня проблема: Lambo или Ferra?
[Куплет 1: Morgenshtern]
Эй, слышь
Я — молодой босс, ты — тупо мышь (Мышь)
Делаю деньги, пока ты п*здишь (Cash)
Цепи на мне — это тысячи тыщ (Пять мультов, эй)
Я никогда ни на че не копил (Нет)
В**бал рэп, потому что любил (М-ма)
Делаю бомбы, но я не с ИГИ—
(Запрещенная в Российской Федерации организация)
*Terrorists win!*
[Припев: Morgenshtern]
E-E-El Primero с огромным х*ром
У меня проблема: Lambo или Ferra?
E-E-El Primero с огромным х*ром
У меня проблема: Lambo или Ferra? (Э-э-э-э-э)
[Куплет 2: Тимати & Morgenshtern]
У меня насущный вопрос:
Выбрать себе Rolls-Royce или Royce-Rolls?
Это big boys playing big toys
Тимати в клубе — знают, кто я такой
(Эй, проснись! Двадцатый год на дворе)
Окей, big boys playing with big toys (Big toys)
Я легендарен, как Pink Floyd (Pink Floyd)
Я на Ferrari, как big boss (Big boss)
Цепь на мне, как твой дом (Bling)
Слышь, мне пох*й там, как ты (как ты)
Разорвал контракты (Е-е-е)
Тимати стал делать лучше (Что?)
Когда ушел из Blackstar'а
[Припев: Morgenshtern]
El Primero с огромным х*ром
У меня проблема: Lambo или Ferra?
E-E-El Primero с огромным х*ром
У меня проблема: Lambo или Ferra?
[Аутро]
Э-э-э, э
Э-э, э
Э-э-э, э, э
(Слава, что ты сделал?)
Напомнис, что до этого Моргенштерн записал трек-дис сам с собой, но при этом целый месяц выставлял все так, будто бы это должна была быть большая коллаборация.