Илон Маск получил повестку в суд по делу Джонни Деппа и Эмбер Херд

Илон Маск / Reuters

Легендарный голливудский киноактер Джонни Депп (по совместительству музыкант и гитарист супергруппы Hollywood Vampires) и его адвокаты вызвали в суд миллиардера, коммерсанта-инноватора Илона Маска. Бизнесмена решили привлечь к судебным разбирательствам Деппа против его бывшей супруги, актрисы Эмбер Херд. Как сообщает портал Deadline, адвокаты Деппа потребовали у суда (на рассмотрение апелляции и встречного иска на 100 миллионов долларов США) вызов Маска для дачи показаний. Они утверждают, что во время брака актрисы с Деппом у коммерсанта и нее якобы был роман.

По информации журналистов, Маск уже получил повестку. Однако ничего по данному поводу не комментирует. Судебный процесс должен начаться 17 мая в округе Фэрфакс (штат Вирджиния).

Читайте также"Отрезать гениталии": Илон Маск ответил на угрозы Джонни Деппа и вызвал на бой

Суд между Джонни Деппом и Эмбер Херд: