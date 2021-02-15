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Илон Маск получил повестку в суд по делу Джонни Деппа и Эмбер Херд

15 февраля 2021, 15:49
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Адвокаты Деппа настояли на вызове Илона Маска - из-за того, что во время брака актрисы и актера у коммерсанта и Эмбер Херд якобы были романтические отношения.

Илон Маск
Илон Маск / Reuters

Легендарный голливудский киноактер Джонни Депп (по совместительству музыкант и гитарист супергруппы Hollywood Vampires) и его адвокаты вызвали в суд миллиардера, коммерсанта-инноватора Илона Маска. Бизнесмена решили привлечь к судебным разбирательствам Деппа против его бывшей супруги, актрисы Эмбер Херд. Как сообщает портал Deadline, адвокаты Деппа потребовали у суда (на рассмотрение апелляции и встречного иска на 100 миллионов долларов США) вызов Маска для дачи показаний. Они утверждают, что во время брака актрисы с Деппом у коммерсанта и нее якобы был роман.

По информации журналистов, Маск уже получил повестку. Однако ничего по данному поводу не комментирует. Судебный процесс должен начаться 17 мая в округе Фэрфакс (штат Вирджиния).

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Суд между Джонни Деппом и Эмбер Херд:

  • Ради брака с Херд в 2015 году Депп разорвал многолетние отношения с французской певицей и актрисой Ванессой Паради (у партнеров двое детей ‒ дочь Лили-Роуз Мелоди и сын Джон Кристофер Депп III).
  • Однако брак распался через год. А Херд начала публично обвинять Деппа в избиениях и прочем домашнем насилии.
  • В свою очередь, Депп подал на бывшую жену многомиллионный иск, обвинив ее и таблоид The Sun (который поддержал позицию Херд). Но проиграл суд.
  • Скандальный развод очень плохо сказался на голливудской карьере Деппа. В частности, он был уволен и лишился роли злодея Геллерта Гриндевальда (из фэнтези-франшизы Фантастические твари).
  • К слову, ранее Маск опровергал слухи о том, что якобы занимался триолизмом (т.е. сексом втроем) с супермоделью Карой Делевинь и Эмбер Херд в доме Джонни Деппа в 2016 году.

Джонни Депп Эмбер Херд Илон Маск
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