Ирина Билык презентовала новый клип Осколки

Ирина Билык Осколки - слова и текст / кадр из клипа

Ирина Билык представила клип на песню Осколки, который снимала еще летом, 2020.

Звезда на своем YouTube-канале презентовала клип на лирическую песню "Осколки".

По сюжету видео, режиссером которого стал Семен Горов, героиня Билык во время отдыха в отеле знакомится с местным красавцем, с которым у нее завязываются романтические отношения. Пара везде находится вместе, целуется и обнимается. Однако в конце ролика становится ясно, что общего будущего у пары нет.

Главного героя в видео сыграл музыкант Орхан Агабейли. Съемками занимались еще летом в гостинице в Турции.

Ирина Билык - Осколки смотреть онлайн клип:

Ирина Билык Осколки - слова и текст песни

Скажи, зачем я за тобой

Улетаю словно ветер в облака,

Скажи, зачем я по одной

Разделяю ночи до и после нас?!

Почти стираю поводы,

В твоём сердце файлы зашифрованы,

Почти по краю пропасти

Теряю скорости...

И только осколки, осколки

Ищу я на дне души,

Зачем я осколки ищу,

Скажи...

И только осколки, осколки

Ищу я на дне души,

Зачем я осколки ищу,

Скажи...

Скажи, зачем как от огня,

Убегаю от тебя, ещё любя,

Скажи, зачем делю на два

Этот мир, что создан нами навсегда?!

Почти стираю поводы,

В твоём сердце файлы зашифрованы,

Почти по краю пропасти

Теряю скорости...

И только осколки, осколки

Ищу я на дне души,

Зачем я осколки ищу,

Скажи...

И только осколки, осколки

Ищу я на дне души,

Зачем я осколки ищу,

Скажи...

И только осколки, осколки

Ищу я на дне души,

Зачем я осколки ищу,

Скажи...

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