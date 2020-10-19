Ирина Билык презентовала новый клип Осколки

Украинская певица Ирина Билык неожиданно порадовала своих поклонников новым ярким клипом и песней Осколки.
Ирина Билык представила клип на песню Осколки, который снимала еще летом, 2020.
Звезда на своем YouTube-канале презентовала клип на лирическую песню "Осколки".
По сюжету видео, режиссером которого стал Семен Горов, героиня Билык во время отдыха в отеле знакомится с местным красавцем, с которым у нее завязываются романтические отношения. Пара везде находится вместе, целуется и обнимается. Однако в конце ролика становится ясно, что общего будущего у пары нет.
Главного героя в видео сыграл музыкант Орхан Агабейли. Съемками занимались еще летом в гостинице в Турции.
Ирина Билык - Осколки смотреть онлайн клип:
Ирина Билык Осколки - слова и текст песни
Скажи, зачем я за тобой
Улетаю словно ветер в облака,
Скажи, зачем я по одной
Разделяю ночи до и после нас?!
Почти стираю поводы,
В твоём сердце файлы зашифрованы,
Почти по краю пропасти
Теряю скорости...
И только осколки, осколки
Ищу я на дне души,
Зачем я осколки ищу,
Скажи...
И только осколки, осколки
Ищу я на дне души,
Зачем я осколки ищу,
Скажи...
Скажи, зачем как от огня,
Убегаю от тебя, ещё любя,
Скажи, зачем делю на два
Этот мир, что создан нами навсегда?!
Почти стираю поводы,
В твоём сердце файлы зашифрованы,
Почти по краю пропасти
Теряю скорости...
И только осколки, осколки
Ищу я на дне души,
Зачем я осколки ищу,
Скажи...
И только осколки, осколки
Ищу я на дне души,
Зачем я осколки ищу,
Скажи...
И только осколки, осколки
Ищу я на дне души,
Зачем я осколки ищу,
Скажи...
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