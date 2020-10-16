Ани Лорак представила новую песню Страдаем и любим

Певица Ани Лорак презентовала новую песню Страдаем и любим, к которой сразу же показали лирик-видео.
16 октября Ани Лорак представила свой главный осенний хит. Проникновенная баллада Страдаем и любим очень близка певице — она основана на реальных событиях. Песня рассказывает о чувствах влюбленных людей: как порой все непросто и неоднозначно.
"Я прожила эту песню от начала и до конца, потому что совсем недавно испытывала подобные чувства, это моя личная история. Страдаем и любим — очень многогранная композиция, как, собственно, и само чувство Любовь. Ведь в нем могут сочетаться очень разные эмоции: радость и боль, спокойствие и тревога, слезы и безграничное счастье. Уверена, в этом треке каждый найдёт что-то свое", - говорит она.
Меломаны давно ждали лирическую новинку в исполнении Ани Лорак, ведь чарующий голос Дивы с его уникальными красками и переливами как нельзя более точно способен передать глубину чувств и погрузить в особенную атмосферу.
Авторы слов — Ани Лорак и композитор Евгений Лишафай, с которым артистка сотрудничает уже не первый раз. Именно он написал песни "Твоей любимой", "Сон" и "Обещаю", а также является соавтором суперхита "Сопрано".
"Когда я услышала мелодию, с первых секунд она отозвалась в сердце. Я сразу поняла: эта песня должна быть в моем репертуаре. И мы приступили к работе над текстом", — вспоминает певица.
Ани Лорак песня Страдаем и любим - смотреть лирик видео онлайн:
Ани Лорак Страдаем и любим - слова и текст песни
То ли отрывок старого снимка
То ли встревожили чувства
Дышу полной грудью
А ты самый нужный
Ночами пытался любить меня
Зависима от мысли той
Что рядом ты и никто другой
Забытый мной, не обмани
Давай до последнего с тобой
Припев:
Но мы не понимали одного
Что все мы как люди
Страдаем и любим
Не обмани меня, ведь я с тобой
Так близко не будет
Никто больше не будет
То ли мы как-то охладели друг к другу
То ли быть рядом моя судьба
Давай на закате
Всё что было забудем
На ретро снимках найду тебя
Зависима от мысли той
Что рядом ты и никто другой
Забытый мной, не обмани
Давай до последнего с тобой
Сингл Ани Лорак Страдаем и любим уже доступен на всех цифровых платформах