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Ани Лорак представила новую песню Страдаем и любим

16 октября 2020, 17:15

Певица Ани Лорак презентовала новую песню Страдаем и любим, к которой сразу же показали лирик-видео.

Ани Лорак
Ани Лорак / Instagram

16 октября Ани Лорак представила свой главный осенний хит. Проникновенная баллада Страдаем и любим очень близка певице — она основана на реальных событиях. Песня рассказывает о чувствах влюбленных людей: как порой все непросто и неоднозначно.

"Я прожила эту песню от начала и до конца, потому что совсем недавно испытывала подобные чувства, это моя личная история. Страдаем и любим — очень многогранная композиция, как, собственно, и само чувство Любовь. Ведь в нем могут сочетаться очень разные эмоции: радость и боль, спокойствие и тревога, слезы и безграничное счастье. Уверена, в этом треке каждый найдёт что-то свое", - говорит она.

Меломаны давно ждали лирическую новинку в исполнении Ани Лорак, ведь чарующий голос Дивы с его уникальными красками и переливами как нельзя более точно способен передать глубину чувств и погрузить в особенную атмосферу.

Авторы слов — Ани Лорак и композитор Евгений Лишафай, с которым артистка сотрудничает уже не первый раз. Именно он написал песни "Твоей любимой", "Сон" и "Обещаю", а также является соавтором суперхита "Сопрано".

"Когда я услышала мелодию, с первых секунд она отозвалась в сердце. Я сразу поняла: эта песня должна быть в моем репертуаре. И мы приступили к работе над текстом", — вспоминает певица.

Ани Лорак песня Страдаем и любим - смотреть лирик видео онлайн:

Ани Лорак Страдаем и любим - слова и текст песни

То ли отрывок старого снимка

То ли встревожили чувства

Дышу полной грудью

А ты самый нужный

Ночами пытался любить меня

Зависима от мысли той

Что рядом ты и никто другой

Забытый мной, не обмани

Давай до последнего с тобой

Припев:

Но мы не понимали одного

Что все мы как люди

Страдаем и любим

Не обмани меня, ведь я с тобой

Так близко не будет

Никто больше не будет

То ли мы как-то охладели друг к другу

То ли быть рядом моя судьба

Давай на закате

Всё что было забудем

На ретро снимках найду тебя

Зависима от мысли той

Что рядом ты и никто другой

Забытый мной, не обмани

Давай до последнего с тобой

Сингл Ани Лорак Страдаем и любим уже доступен на всех цифровых платформах

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