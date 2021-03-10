Появился новый клип Ирины Билык – раскрыта главная идея

Клип Билык снял украинский режиссер, с которым она уже сотрудничала.
Украинская певица Ирина Билык презентовала клип на песню Не стримуй погляд. Видеоролик снимали в Киеве в студии дополненной реальности – работа велась по 14-ть часов.
Создание клипа исполнительница доверила украинскому режиссеру, с которым уже сотрудничала, Юрию Движону, сообщили Главреду в пресс-службе.
Артистка предстала в солнечно-космическом образе.
По словам режиссера, главная идея ролика заключается в его теории о том, что женщина – это Солнце, а мужчина – Месяц, и когда они встречаются на одной орбите, происходит солнечное затмение, то есть начинается новая история любви.
Полный текст песни Не стримуй погляд:
Ти не міг... чи не хотів
Пити мед моïх ніжних слів
І летіти удвох над журбою
За любов'ю, за любов‘ю,
Світлий біль у двох тілах
Силуети у дзеркалах,
І у всіх на вустах – ми з тобою,
Ми з тобою, лиш ми з тобою!
Не стримуй погляд,
Не стримуй подих,
Я розлітаюся навпіл в обіймах твоїх…
Не стримуй погляд
Не стримуй подих,
Я розлітаюся навпіл в обіймах твоїх...
Ти мій сон, що промайнув,
Ти любив лиш мене одну,
Залишаюсь навіки сльозою,
Над водою, над водою,
Повернись в моє життя...
Світ навколо це ти і я,
І у всіх на вустах ми з тобою,
Ми з тобою, лиш ми з тобою.
Не стримуй погляд,
Не стримуй подих,
Я розлітаюся навпіл в обіймах твоїх…
Не стримуй погляд
Не стримуй подих,
Я розлітаюся навпіл в обіймах твоїх…
Опубликован клип Билык на песню Не стримуй погляд
- Напомним, в мае 2018 года Ирина Билык представила клип на песню Не ховай очей, в котором поддержала ЛГБТ-сообщество Украины – лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров. Клип снимал Юрий Движон.
- Всего в активе исполнительницы десятки видеоработ.