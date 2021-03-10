УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Появился новый клип Ирины Билык – раскрыта главная идея

10 марта 2021, 14:08

Клип Билык снял украинский режиссер, с которым она уже сотрудничала.

Билык выпустила новый клип
Ирина Билык выпустила новый клип / Скриншот

Украинская певица Ирина Билык презентовала клип на песню Не стримуй погляд. Видеоролик снимали в Киеве в студии дополненной реальности – работа велась по 14-ть часов.

Создание клипа исполнительница доверила украинскому режиссеру, с которым уже сотрудничала, Юрию Движону, сообщили Главреду в пресс-службе.

Артистка предстала в солнечно-космическом образе.

По словам режиссера, главная идея ролика заключается в его теории о том, что женщина – это Солнце, а мужчина – Месяц, и когда они встречаются на одной орбите, происходит солнечное затмение, то есть начинается новая история любви.

Полный текст песни Не стримуй погляд:

Ти не міг... чи не хотів

Пити мед моïх ніжних слів

І летіти удвох над журбою

За любов'ю, за любов‘ю,

Світлий біль у двох тілах

Силуети у дзеркалах,

І у всіх на вустах – ми з тобою,

Ми з тобою, лиш ми з тобою!

Не стримуй погляд,

Не стримуй подих,

Я розлітаюся навпіл в обіймах твоїх…

Не стримуй погляд

Не стримуй подих,

Я розлітаюся навпіл в обіймах твоїх...

Ти мій сон, що промайнув,

Ти любив лиш мене одну,

Залишаюсь навіки сльозою,

Над водою, над водою,

Повернись в моє життя...

Світ навколо це ти і я,

І у всіх на вустах ми з тобою,

Ми з тобою, лиш ми з тобою.

Не стримуй погляд,

Не стримуй подих,

Я розлітаюся навпіл в обіймах твоїх…

Не стримуй погляд

Не стримуй подих,

Я розлітаюся навпіл в обіймах твоїх…

Опубликован клип Билык на песню Не стримуй погляд

  • Напомним, в мае 2018 года Ирина Билык представила клип на песню Не ховай очей, в котором поддержала ЛГБТ-сообщество Украины – лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров. Клип снимал Юрий Движон.
  • Всего в активе исполнительницы десятки видеоработ.
Ирина Билык
Сейчас вы просматриваете новость «Появился новый клип Ирины Билык – раскрыта главная идея». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Від пацанки до панянки 5 сезон 1 выпуск 01-03-2021: знакомство с участницамиВід пацанки до панянки 5 сезон 1 выпуск 01-03-2021: знакомство с участницами Известная телеведущая родила ребенка и назвала его отцаИзвестная телеведущая родила ребенка и назвала его отца Голос країни 11 сезон: как прошел 7 выпуск 07-03-2021: последний кастингГолос країни 11 сезон: как прошел 7 выпуск 07-03-2021: последний кастинг Стало известно, кто представит Россию на Евровидении-2021Стало известно, кто представит Россию на Евровидении-2021 Елизавета II отреагировала на интервью Меган Маркл и принца ГарриЕлизавета II отреагировала на интервью Меган Маркл и принца Гарри
Следующий материал

Последние новости

15:38
Сетевой режим Watch Dogs: Legion стал доступен на консолях
15:35
В Луцке подростки устроили танцы на кладбище ради видео в TikTok Видео
15:34
Арестович сделал заявление о сценариях по Донбассу Видео
15:15
Гороскоп на 11 марта для всех: амурная неожиданность и отрешение от двух качеств Видео
15:13
Как отучить кота драть мебель: четыре работающих способа от ветеринара Видео
Реклама
14:57
Ляшко назвал условие выдачи паспортов вакцинации от COVID-19 в Украине Видео
14:55
Мужчина восстал против поборов в детсаду и его ребенка унизили на 8 Марта Видео
14:42
Рыбий жир признали очень полезным для мужчин Видео
14:42
Лучшая гонка десятилетия доехала до Steam по вкусной цене Видео
14:15
Когда боль в спине может быть признаком смертельной болезни: восемь фактов Видео
14:09
Шмыгаль рассказал, как избежать жесткого карантина в Украине Видео
14:08
Появился новый клип Ирины Билык – раскрыта главная идея Видео
13:55
Миллионы ПК на процессорах Intel оказались под угрозой
13:54
Крапивница на лице: как проявляется и что с ней делать Видео
13:30
Какие выходные на Пасху и День Победы в 2021 году приготовила Украина Видео
13:09
В курортном городе Украины из-за взрыва погибли два человека
13:00
Блинная распродажа: в Steam стартовала акция в честь Масленицы Видео
12:43
В киевском вузе к 8 марта помпезно открыли женский туалет Видео
12:25
Какие продукты вызывают геморрой: от чего стоит отказаться Видео
12:19
Bethesda официально стала частью Microsoft – кратко о главном Видео
Реклама
12:16
СМИ узнали, готов ли Путин пригласить Зеленского на переговоры в Москву Видео
12:00
Украина пристыдила Израиль за нелюбовь к Шухевичу Видео
11:52
В России тормозили работу Twitter и обрушили сайты Путина с Госдумой
11:51
В Кремле ответили на заявление Ермака о новом мирном плане по Донбассу Видео
11:47
Какие сыры опасны для здоровья: врачи дали ответ Видео
11:09
Украинцам пояснили, можно ли отказаться от прививки против COVID и выбрать вакцину Видео
11:08
На Житомирщине судья с мужем в амбулатории избила врача Видео
11:07
Рожкова по два раза в неделю общается с Шевченко, но не коммуницирует с ним
10:41
Умерла легендарный советский композитор Видео
10:30
Пашинян объявил об отставке главы Генштаба без одобрения президента Армении Видео
10:15
Зеленский исчерпал ресурсы для роста своего рейтинга мнение
10:12
На Кировоградщине годовалый ребенок замерз насмерть: названа причина Видео
09:45
"Дурачок": пытавшегося оправдать Шкарлета за плагиат Милованова разругали в Сети Видео
09:32
В Украине сменился "коронавирусный" лидер Видео
09:31
Шмыгаль нарвался на иронию украинцев из-за пафосного поста о Шевченко Видео
08:48
В Киеве школьница сиганула с последнего этажа высотки
08:32
Идея Данилова об английском - очередная бессмысленная фантазия мнение
08:25
Эксперты рассказали, что угрожает украинским землям и фермерам Видео
08:22
43 "непреднамеренных" удара ножом: подозреваемая раскрыла детали убийства киберкопа в Киеве Видео
07:47
Гороскоп на 10 марта для всех: неожиданный дар и партнерский обман Видео
Реклама
07:31
Байден запамятовал и оконфузился на публике Видео
07:03
Кравчук рассказал, как в ОРДЛО блокируют мирные шаги по Донбассу
06:35
Маск объяснил, почему корабль Starship взорвался после посадки Видео
05:59
В Минздраве рассказали об опасности нового штамма коронавируса
05:34
Вздутие живота оказалось симптомом болезни сердца Видео
05:02
Как сделать утренний секс незабываемым - советы экспертов
04:37
В моду вернулись сказочные женские туфли на низком ходу с ремешком Фото
04:05
Названо прекрасное время для операций с недвижимостью: кому сулят фарт Видео
03:33
Глава Еврокомиссии и Байден впервые созвонились и упомянули Украину Видео
03:28
Как нарезать лук мелко и без слез - лайфхак Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять