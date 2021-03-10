Появился новый клип Ирины Билык – раскрыта главная идея

Ирина Билык выпустила новый клип / Скриншот

Украинская певица Ирина Билык презентовала клип на песню Не стримуй погляд. Видеоролик снимали в Киеве в студии дополненной реальности – работа велась по 14-ть часов.

Создание клипа исполнительница доверила украинскому режиссеру, с которым уже сотрудничала, Юрию Движону, сообщили Главреду в пресс-службе.

Артистка предстала в солнечно-космическом образе.

По словам режиссера, главная идея ролика заключается в его теории о том, что женщина – это Солнце, а мужчина – Месяц, и когда они встречаются на одной орбите, происходит солнечное затмение, то есть начинается новая история любви.

Полный текст песни Не стримуй погляд:

Ти не міг... чи не хотів

Пити мед моïх ніжних слів

І летіти удвох над журбою

За любов'ю, за любов‘ю,

Світлий біль у двох тілах

Силуети у дзеркалах,

І у всіх на вустах – ми з тобою,

Ми з тобою, лиш ми з тобою!

Не стримуй погляд,

Не стримуй подих,

Я розлітаюся навпіл в обіймах твоїх…

Не стримуй погляд

Не стримуй подих,

Я розлітаюся навпіл в обіймах твоїх...

Ти мій сон, що промайнув,

Ти любив лиш мене одну,

Залишаюсь навіки сльозою,

Над водою, над водою,

Повернись в моє життя...

Світ навколо це ти і я,

І у всіх на вустах ми з тобою,

Ми з тобою, лиш ми з тобою.

Не стримуй погляд,

Не стримуй подих,

Я розлітаюся навпіл в обіймах твоїх…

Не стримуй погляд

Не стримуй подих,

Я розлітаюся навпіл в обіймах твоїх…

Опубликован клип Билык на песню Не стримуй погляд