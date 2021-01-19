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Ирину Билык могут жестко наказать за выступление на празднике Лукашенко

19 января 2021, 11:45

Украинские певицы спровоцировали скандал после того, как выступили на концерте Александра Лукашенко в Беларуси.

Ирина Билык
Ирина Билык / Instagram

Певица Элина Иващенко и Народная артистка Украины Ирина Билык спели перед главой Беларуси Александром Лукашенко, избрание президентом которого не признает Украина. Концерт был 16 января, но скандал поднялся 18 января - после того, как в Сети разлетелась информация о выступлении.

Депутат Алексей Гончаренко уже предложил наказать Ирину Билык - лишить ее права на звание "Народная артистка Украины". Он объявил об этом в своем телеграм.

"Поддержка диктатуры не должна просто так сходить с рук", - считает Гончаренко.

Он отметил, что Лукашенко "сдает границы под контроль" России и продолжает проводить репрессии против граждан своей страны. А украинские артисты в это время выступают перед "диктатором".Читайте такжеУкраинские певицы попали в скандал из-за концерта перед Лукашенко

"Там также засветились и звезды российской эстрады, среди которых Стас Михайлов и Валерий Сюткин. Последний, к слову, называл оккупацию Крыма "блестящей" операцией, а Михайлов неоднократно выступал на полуострове. И нашим звездам, значит, тоже в порядке вещей выступать с этими людьми на одной сцене", - подчеркнул он.

Владимир Зеленский в 2020 году к званию Народной артистки добавил еще Ирине Билык орден Княгини Ольги III степени.

Ирина Билык получила орден княгини Ольги III степени
Ирина Билык получила орден княгини Ольги III степени / телеграм Гончаренко

"Я считаю, что после выступления перед диктатором в Минске, Ирину Билык стоит как минимум лишить всех этих званий и орденов, чтобы не компрометировать суть этих наград", - заявил он.

  • Напомним, с августа в Беларуси начались протесты из-за выборов президента, которые жестоко подавляются силовиками.
  • Западные страны и Украина осудили применение силы против протестующих и не признали белорусские выборы законными.
  • 31 августа санкции против режима Александра Лукашенко ввели страны Балтии. Литва, Латвия и Эстония запретили въезд на территории своих государств 30 белорусским чиновникам.
  • Лукашенко продолжил руководить Беларусью, его инаугурация была организована тайно.
  • На Западе Лукашенко не признали легитимным главой государства, срок действия его президентских полномочий истек 5 ноября 2020-го.
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