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Появились версии наказания адвоката Ефремова за нарушения в суде

11 сентября 2020, 21:35

Эксперт раскрыл суть и способы наказания адвоката Эльмана Пашаева, который занимался защитой Михаила Ефремова

Эльман Пашаев и Михаил Ефремов
Эльман Пашаев и Михаил Ефремов / Lifeshot

Эльман Пашаев заработал серьезные претензии к себе со стороны Адвокатской палаты своими методами ведения дела Михаила Ефремова.

Его накажут за лжесвидетелей, тайную съемку, разглашение материалов и самопиар, пишет издание KP.ru со ссылкой на председателя московской коллегии адвокатов Андрея Геннадьевича Князева.

Он отметил, что Эльман Пашаев в деле Михаила Ефремова допустил к делу нескольких лжесвидетелей, что не осталось не замеченным судом. Также было отмечено еще несколько нарушений адвокатской этики в процессе заседаний.

"То, что написали, что нарушил кодекс адвокатской этики, это действительно так. А то, что касается вмешательства в дела защиты, это не может сделать адвокатская палата, потому что жалоб от самого клиента не поступало. Читайте такжеАдвокат Михаила Ефремова сделал публичное признаниеХотя Ефремов устно и говорит, что я отказываюсь от адвоката, но на самом деле отказ от адвоката должен быть письменным, иначе бы адвоката в следственный изолятор не пустили бы. Я думаю, что будет наказание по дисциплинарной линии. Но еще, скорее всего, будет разбирательство по линии уголовной – откуда появились эти трое свидетелей. В данном случае может грозить и уголовное преследование", - сказал он.

Эксперт отметил, что дисциплинарная комиссия может вынести три решения – замечание, предупреждение или лишение статуса. Это зависит от количества нарушений, которые были.

"Кроме самопиара, что не очень приветствуется в адвокатском сообществе, это еще оскорбление других участников процесса, это несдержанное поведение в суде, это тайные записи, которые были выложены в интернет и показаны по телевидению. Такого не делалось никогда. Столько нарушений сразу. Это будет довольно показательное дело", - отметил адвокат.

  • Напомним, Михаила Ефремова осудили на 8 лет колонии, 3 лет лишения прав и штраф на 800 тысяч рублей в пользу старшего сына Сергей Захарова.
  • Ранее адвокат Эльман Пашаев заявил, что уже не является адвокатом Ефремова, и что работал над делом бесплатно. Минюст РФ объявило, что Пашаева могут лишить лицензии
  • До этого заподозрили, что Эльман Пашаев подставил Михаила Ефремова специально.
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