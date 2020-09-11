Появились версии наказания адвоката Ефремова за нарушения в суде

Эльман Пашаев и Михаил Ефремов / Lifeshot

Эльман Пашаев заработал серьезные претензии к себе со стороны Адвокатской палаты своими методами ведения дела Михаила Ефремова.

Его накажут за лжесвидетелей, тайную съемку, разглашение материалов и самопиар, пишет издание KP.ru со ссылкой на председателя московской коллегии адвокатов Андрея Геннадьевича Князева.

Он отметил, что Эльман Пашаев в деле Михаила Ефремова допустил к делу нескольких лжесвидетелей, что не осталось не замеченным судом. Также было отмечено еще несколько нарушений адвокатской этики в процессе заседаний.

"То, что написали, что нарушил кодекс адвокатской этики, это действительно так. А то, что касается вмешательства в дела защиты, это не может сделать адвокатская палата, потому что жалоб от самого клиента не поступало. Читайте такжеАдвокат Михаила Ефремова сделал публичное признаниеХотя Ефремов устно и говорит, что я отказываюсь от адвоката, но на самом деле отказ от адвоката должен быть письменным, иначе бы адвоката в следственный изолятор не пустили бы. Я думаю, что будет наказание по дисциплинарной линии. Но еще, скорее всего, будет разбирательство по линии уголовной – откуда появились эти трое свидетелей. В данном случае может грозить и уголовное преследование", - сказал он.

Эксперт отметил, что дисциплинарная комиссия может вынести три решения – замечание, предупреждение или лишение статуса. Это зависит от количества нарушений, которые были.

"Кроме самопиара, что не очень приветствуется в адвокатском сообществе, это еще оскорбление других участников процесса, это несдержанное поведение в суде, это тайные записи, которые были выложены в интернет и показаны по телевидению. Такого не делалось никогда. Столько нарушений сразу. Это будет довольно показательное дело", - отметил адвокат.