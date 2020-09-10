Защитника Ефремова Эльмана Пашавева лишают лицензии адвоката

Михаил Ефремов / Lifeshot

Адвокатов по делу Михаила Ефремова намерены покарать за шоу на суде, которое они устроили. Эльмана Пашаева и вовсе намерены лишить лицензии, а Александр Добровинский может отделаться штрафом.

О решении наказать адвокатов пишет ТАСС со ссылкой на информацию от МинЮста России.

"Минюст России предлагает прекратить статус адвоката Э. М. Пашаева и возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката А. А. Добровинского", - сообщили в министерстве, добавив, что указания внести соответствующие представления на адвокатов направлены в территориальные управления Минюста по Республике Северная Осетия - Алания и по Москве.

Оба представления будут направлены в связи с деятельностью адвокатов в рамках резонансного уголовного дела о ДТП с актером Михаилом Ефремовым.

Журналисты связались с Эльманом Пашаевым, который сообщил ТАСС, что ему пока про это ничего неизвестно, так как никакого уведомления не получал. "Я не знаю, я не могу это прокомментировать, мне об этом пока ничего неизвестно", - сказал он.