Адвоката Ефремова уличили в нарушениях профессиональной этики

Эльман Пашаев подвергся критике за защиту Ефремова / Lifeshot

Федеральная палата адвокатов официально подтвердила, что нашла нарушения адвокатской этики адвокатом Эльманом Пашаевым, который защищал Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП от 8 июня 2020.

О нарушениях сообщил Геннадий Шаров, вице-президент Федеральной палаты адвокатов в России, пишет ТАСС.

"Квалификационная комиссия Адвокатской палаты Республики Северная Осетия - Алания, действительно, приняла решение о наличии дисциплинарного проступка в действиях адвоката Пашаева", - говорится в сообщении.

Геннадий Шаров отметил, что комиссия дала оценку не правовой позиции адвоката, а этичности его поведения и соблюдению правил профессии.

Но это еще не все - другой член ФПА РФ, статс-секретарь Константин Добрынин заявил, что Пашаев нарушил сразу несколько статей Кодекса профессиональной этики адвоката во время защиты Ефремова.

Напомним, что руководитель театра "Модерн" считает, что Эльман Пашаев мог отомстить Ефремову за погибшую в ДТП семью.

Как известно, Михаила Ефремова осудили на 8 лет колонии общего режима и лишения прав еще на 3 года после выхода на волю.