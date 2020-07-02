Как лучше понять мужчин - 15 особенностей мужской психики

Как понимать мужчину / Pixabay

Ведущий проекта Супермама на СТБ, практикующий психолог и телеведущий известный на всю Украину Дмитрий Карпачев решил дать женщинам несколько советов для того, чтобы разобраться в психике и чувствах мужчин.

Информация, которая поможет не только завести отношения, но и существенно укрепит уже существующие, и поможет любой девушке найти подходы к своему мужчине.

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"Психология хороших отношений между мужчиной и женщиной строится, в том числе, на понимании психических различий. Учитывайте эти особенности мужчины и вы увидите, что отношения и совместная жизнь станут намного приятнее", - говорит Дмитрий Карпачев.

Мужчинам сложно концентрироваться на нескольких объектах внимания. Поэтому, если ваш партнёр занят чем-то важным, постарайтесь не отвлекать его разговорами. Относитесь с пониманием к молчаливости своего партнёра. Немногословность обусловлена устройством мужского мозга. Поэтому — "да", "конечно", "всё хорошо" — это вполне нормальные мужские ответы. Для мужчины важно, когда его слушают и слышат — это воспринимается им как проявление уважения. Поэтому общаясь с мужчиной, не перебивайте, не спешите говорить в ответ, покажите, что вы его слушаете и слышите. Забудьте об намёках и недосказанности. Сильному полу, в отличии от женщин, сложно "читать мысли". "Если вам что-то нужно от мужчины, говоритепрямо — так у вас больше шансов получить желаемое", - уточняет он. Чтобы мужчина лучше понял, что вы от него хотите, в разговоре с ним выражайте одну главную мысль. Старайтесь использовать логические доводы. Мужчины выражают свои мысли прямо, поэтому вам может казаться, что они грубы. Но это не так. Просто мужчины больше ориентированы на результат, а для того, чтобы быстрее получить результат, нужно говорить прямо − так они считают.Спокойнее воспринимайте такую особенность. Дмитрий Карпачев / sos.stb.ua Проявляйте больше доверия к своему партнёру в важных вопросах — если вы доверяете мужчине, то он приложит максимум усилий, чтобы не подвести. Мужчинам сложно просить о помощи, ведь он мужчина, а значит, должен сам всё уметь и со всем справиться. Поэтому любой совет без просьбы воспринимается им как обесценивание его способностей, недоверие и удар по самолюбию. Давайте советы или очень деликатно, или только когда он об этом просит. Любой, даже самый суровый мужчина, любит, когда его хвалят и восхищаются им.Учитесь хвалить любимого человека, это даст ему больше уверенности и сил для совершения рыцарских поступков, конечно же в вашу честь. Мужчины менее склонны проявлять эмоции, это их психическая особенность. Не пытайтесь вытягивать из партнёра эмоции силой, иначе мужчина либо ещё больше замкнётся в себе, либо выплеснет на вас всё, что накопилось. Мужчинам жизненно необходимо собираться в "стае", общаться с друзьями, обсуждать события и свои проблемы. По возможности не лишайте его такого общения. Мужчину нужно обо всём просить, им самим сложно понять, что вам тяжело, например, в хозяйственных заботах. Они воспринимают это так: если вы не говорите,что вам тяжело, значит вам не тяжело. Если нужна помощь, то просите её, не ждите, пока он сам догадается. Не критикуйте мужчину на людях. Публичная критика больно ударит по самолюбию мужчины и вызовет недоверие к вам. Если ваш любимый в чём-то неправ — обсудите это наедине, без лишних глаз и ушей. Не играйте со своим партнёром в "я обиделась". Большинство мужчин просто не поймут, почему вы надули губки и молчите, а также какая у этого всего цель. Если вас чем-то обидели, то поделитесь и расскажите о своих чувствах, попросите больше так не поступать. Мужчины склонны к обобщениям и меньше уделяют внимание деталям. По этой причине они не сразу замечают вашу новую причёску или то, что вы похудели на 1,5 килограмма — мужчина просто видит перед собой любимую женщину, целиком.

"Примите это как факт, и перестаньте считать своего партнёра невнимательным. Если хотите, чтобы он заметил и оценил вашу новую помаду, просто укажите на неё пальцем и спросите "Как тебе моя новая помада?", - советует Дмитрий.

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