Как лучше понять мужчин - 15 особенностей мужской психики

Ведущий проекта Супермама на СТБ, практикующий психолог и телеведущий известный на всю Украину Дмитрий Карпачев решил дать женщинам несколько советов для того, чтобы разобраться в психике и чувствах мужчин.
Информация, которая поможет не только завести отношения, но и существенно укрепит уже существующие, и поможет любой девушке найти подходы к своему мужчине.
Что нужно знать о мужчинах - ТОП-15 фактов Дмитрий Карпачев написал в Facebook.
"Психология хороших отношений между мужчиной и женщиной строится, в том числе, на понимании психических различий. Учитывайте эти особенности мужчины и вы увидите, что отношения и совместная жизнь станут намного приятнее", - говорит Дмитрий Карпачев.
- Мужчинам сложно концентрироваться на нескольких объектах внимания. Поэтому, если ваш партнёр занят чем-то важным, постарайтесь не отвлекать его разговорами.
- Относитесь с пониманием к молчаливости своего партнёра. Немногословность обусловлена устройством мужского мозга. Поэтому — "да", "конечно", "всё хорошо" — это вполне нормальные мужские ответы.
- Для мужчины важно, когда его слушают и слышат — это воспринимается им как проявление уважения. Поэтому общаясь с мужчиной, не перебивайте, не спешите говорить в ответ, покажите, что вы его слушаете и слышите.
- Забудьте об намёках и недосказанности. Сильному полу, в отличии от женщин, сложно "читать мысли". "Если вам что-то нужно от мужчины, говоритепрямо — так у вас больше шансов получить желаемое", - уточняет он.
- Чтобы мужчина лучше понял, что вы от него хотите, в разговоре с ним выражайте одну главную мысль. Старайтесь использовать логические доводы.
- Мужчины выражают свои мысли прямо, поэтому вам может казаться, что они грубы. Но это не так. Просто мужчины больше ориентированы на результат, а для того, чтобы быстрее получить результат, нужно говорить прямо − так они считают.Спокойнее воспринимайте такую особенность.
- Проявляйте больше доверия к своему партнёру в важных вопросах — если вы доверяете мужчине, то он приложит максимум усилий, чтобы не подвести.
- Мужчинам сложно просить о помощи, ведь он мужчина, а значит, должен сам всё уметь и со всем справиться. Поэтому любой совет без просьбы воспринимается им как обесценивание его способностей, недоверие и удар по самолюбию. Давайте советы или очень деликатно, или только когда он об этом просит.
- Любой, даже самый суровый мужчина, любит, когда его хвалят и восхищаются им.Учитесь хвалить любимого человека, это даст ему больше уверенности и сил для совершения рыцарских поступков, конечно же в вашу честь.
- Мужчины менее склонны проявлять эмоции, это их психическая особенность. Не пытайтесь вытягивать из партнёра эмоции силой, иначе мужчина либо ещё больше замкнётся в себе, либо выплеснет на вас всё, что накопилось.
- Мужчинам жизненно необходимо собираться в "стае", общаться с друзьями, обсуждать события и свои проблемы. По возможности не лишайте его такого общения.
- Мужчину нужно обо всём просить, им самим сложно понять, что вам тяжело, например, в хозяйственных заботах. Они воспринимают это так: если вы не говорите,что вам тяжело, значит вам не тяжело. Если нужна помощь, то просите её, не ждите, пока он сам догадается.
- Не критикуйте мужчину на людях. Публичная критика больно ударит по самолюбию мужчины и вызовет недоверие к вам. Если ваш любимый в чём-то неправ — обсудите это наедине, без лишних глаз и ушей.
- Не играйте со своим партнёром в "я обиделась". Большинство мужчин просто не поймут, почему вы надули губки и молчите, а также какая у этого всего цель. Если вас чем-то обидели, то поделитесь и расскажите о своих чувствах, попросите больше так не поступать.
- Мужчины склонны к обобщениям и меньше уделяют внимание деталям. По этой причине они не сразу замечают вашу новую причёску или то, что вы похудели на 1,5 килограмма — мужчина просто видит перед собой любимую женщину, целиком.
"Примите это как факт, и перестаньте считать своего партнёра невнимательным. Если хотите, чтобы он заметил и оценил вашу новую помаду, просто укажите на неё пальцем и спросите "Как тебе моя новая помада?", - советует Дмитрий.
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