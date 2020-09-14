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Королева и Тарзан пригрозили СМИ судом за историю с ограблением и "любовницами"

14 сентября 2020, 10:58

Муж Наташи Королевой Сергей Глушко после разрастания слухов о его "любовнице", впервые и жестко высказался о ситуации.

Тарзан
Тарзан / Instagram

Танцор Сергей Глушко впервые публично высказался о неподтвержденных слухах об ограблении их с Наташей Королевой жилья.

Сергей Глушко потребовал от всех видов СМИ перестать писать какие-либо новости на тему их личной жизни с Наташей Королевой, и удалить фото или другие материалы. Свое обращение он написал в Instagram.

"Требование о прекращении вмешательства в частную жизнь, об удалении информации и изображений, собранных и распространяемых с нарушением закона (в т.ч. об исключении из "общедоступных источников персональных данных" персональных данных субъекта персональных данных). На днях многие СМИ, телеграм-каналы и иные распространители информации в нарушение установленных законами ограничений, без моего согласия и без согласия моей супруги Наташи Королевой распространили сведения о нашей частной и семейной жизни, сплетни, слухи и иную недостоверную информацию, в том числе, информацию из той сферы, которую мы относим к личной и семейной тайне.Указанными действиями нам причинен существенный вред, в том числе, моральный. В связи изложенным мы требуем прекратить любые вмешательства в нашу частную жизнь, и не допускать впредь в отношении нашей семьи никаких незаконных публикаций и иных действий", - написал Сергей.

Он имеет в виду неподтвержденную иформацию о том, что обворовавшая Наташу Королеву девушка беременна от Тарзана.

Сразу после этого пресс-служба Наташи Королевой через ее страницу в Instagram опубликовала объявление, в котором опровергает часть слухов, и предупреждает, что в дальнейшем распространители непроверенной информации будут караться через суд.

Пресс-служба Наташи королевой объясняет, что 19 августа было совершено проникновение и ограбление их жилья, и что в сети продаются и публикуются материалы частично из дела, а частично - непроверенные слухи.

Вся достоверная информация о ЧП будет публиковаться в сети - от первого лица, то есть, от кого-то из пары.

Напомним, у Наташи Королевой и Тарзана брак уже 17 лет. Они постоянно подвергаются нападкам в сети из-за разных слухов, но всегда все опровергают, демонстрируя образцовость семьи.

Вначале сентября в сети появились слухи о том, что жилье Глушкова и Королевой ограбили знакомые мужчины, пока певица была в отъезде. Вину приписывали знакомым Тарзана.

Тарзан Сергей Глушко новости шоу бизнеса Наташа Королева
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