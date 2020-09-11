Любовницы Тарзана ограбили Наташу Королеву на миллионы - СМИ

Наташа Королева и Тарзан / uznayvse.ru

Российская певица Наташа Королева подала заявление в полицию о краже драгоценностей и 3 тысяч евро, которое пропали за время ее отсутствия.

Наташа Королева вернулась из отпуска и не досчиталась бриллиантов на сумму около четырех-пяти миллионов рублей и трех тысяч евро. Пока 47-летняя певица наслаждалась отдыхом, к ее мужу Сергею Глушко, известному как стриптизер Тарзан, пришли дне женщины, которые и повинны в трагедии, пишет 5-tv.ru.

"ЧП произошло еще в середине августа, однако известно это стало только сейчас. Так как певица обнаружила ее сегодня по возвращении с отдыха и обратилась с заявлением в полицию", - говорится в сообщении.

Знаменитость сообщила, что в середине августа в ее отсутствие в квартире были две знакомые ее мужа Сергея Глушко.

Сам Тарзан отказался комментировать информацию о том, что его жена обратилась в полицию с заявлением о краже ювелирных украшений и денег из их квартиры в центре Москвы.

"Откуда вы взяли? Коллеги пишут, вот у них и спрашивайте", - заявил стриптизер изданию КП.ру.

Как известно, у Наташи Королевой и Тарзана брак уже 17 лет. Они постоянно подвергаются нападкам в сети из-за разных слухов, но всегда все опровергают, демонстрирую образцовость семьи.

До свадьбы с Сергеем Глушко, Наташа Королева была замужем за Игорем Николаевым.