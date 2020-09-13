Обворовавшая Наташу Королеву девушка беременна от Тарзана - СМИ

Сергей "Тарзан" Глушко и Наташа Королева / УНИАН

В Россию 23-летняя Анастасия Ш., которую поп-певица украинского происхождения Наташа Королева обвиняет в краже ее семейных драгоценностей и денег, утверждает, что беременна от мужа артистки ‒ культуриста и стриптизера Сергея "Тарзана" Глушко.

Об этом в воскресенье, 13 сентября 2020 года, сообщает Telegram-канал Mash.

Как сообщают источники, Анастасия Ш. не просто занималась сексом с Тарзаном, но и оказалась беременна от супруга Наташи Королевой.

Девушка ‒ певица подала на нее в полицию заявление с обвинением в краже денег и драгоценностей "по причине ревности". Анастасия утверждает, что уже обратилась за помощью к адвокату Вадиму Лялину.

Напомним, ранее Главред сообщал:

В Сети появилась информация о том, что Сергей Глушко стал жертвой квартирной кради. Две девушки якобы вынесли из его квартиры ювелирные украшения общей стоимостью в 5 млн рублей (около 1,90 млн гривен) и 3 тысячи евро (около 100 тысяч гривен). Ценности якобы исчезли после того, как девушки занимались сексом с Глушко (его супруга Наташа Королева в этом время была на отдыхе на Юге). После того как певица вернулась домой с отдыха, она вместе со своим супругом написала заявление о краже в полицию.