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"Артисты все очень тонкие": Наташа Королева вступилась за Ефремова

Сидящий под домашним арестом за ДТП с летальным исходом Михаил Ефремов получил поддержку.

25 июля 2020, 20:05
Ефремов
Михаил Ефремов / УНИАН

Наташа Королева, скандально известная российская поп-певица родом из Украины, публично призвала не отправлять актера Михаила Ефремова в тюрьму после смертельного пьяного ДТП, виновником которого он стал

Об этом сообщает портал КП со ссылкой на интервью певицы.

"Он артист, а артисты все очень тонкие, душевные. Попав в места не столь отдаленные, он просто не выдержит. По сути, мы человека обрекаем", - заявила Королева.

Певица, однако уточнила: садиться пьяным за руль ‒ само по себе преступление, а своим заявлением она никоим образом не оправдывает поступок Михаила Ефремова.

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Напомним, что 8 июня Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП ‒ в результате него погиб водитель Сергей Захаров. 9 июля его отправили под домашний арест на два месяца. Сперва актер признал вину, но перед вручением обвинения Ефремов отказался признать вину.

Позднее ему предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения. Ему грозит от пяти до 12 лет колонии. Потерпевшими по делу признали четверых родственников погибшего в ДТП Сергея Захарова - вдову, двух сыновей и брата.

Михаил Ефремов новости шоу бизнеса Смертельное ДТП Наташа Королева
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