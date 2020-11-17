Maruv вошла в жюри российского шоу

Maruv / Instagram

Maruv, которая снялась в шоу 1+1 "Маскарад", также вошла в жюри популярного российского шоу "Суперстар" на российском телеканале НТВ, которое выходит в эфир 22 ноября.

Maruv оказалась в окружении судей-украинофобов. Оценивать и выбирать участников будет звёздное жюри: музыкальный критик Сергей Соседов, композитор и продюсер Виктор Дробыш, а также Maruv

В новом сезоне "Суперстара!" певцы будут представать в самых разных амплуа. Они будут исполнять свои собственные хиты, песни друг друга, а также классику советской и российской эстрады.

"Быть членом жюри на проекте "Суперстар!" – очень интересный опыт. До этого в таких шоу я участвовала только в качестве конкурсанта. Много где участвовала, и вот наконец получилось и посидеть в судейском кресле. Теперь я на 100% понимаю и ту, и другую сторону. Для участия в проекте нужна большая смелость. Я рада, что в артистах заново зажёгся огонь, и жду с нетерпением их новых песен уже и после проекта", — цитирует Maruv издание Inter Media.

На странице eurovision.ua, появился пост в Instagram об этом, который вскоре был удален.

Однако, украинцы уже успели резко высказаться о работе Maruv в России.

Напомним, что в 2019 году вокруг Maruv начался скандал на отборе на Евровидение потому что оказалось, что она гастролирует в России, и сотрудничает с российским лейблом.

Самый разгар скандала был, когда Maruv отказалась подписывать договор, который запрещал гастроли в России на время сотрудничества с украинскими каналами и выступления на Евровидении.

В ноябре 2020 Maruv записала клип на песню "Есть только миг" для российского сериала Перевал Дятлов.