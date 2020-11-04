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Maruv снялась в клипе к русскому сериалу Перевал Дятлова

4 ноября 2020, 17:22

В России готовят новый сериал Перевал Дятлова - по мотивам таинственной пропажи и гибели членов тургруппы. Украинская певица Марув снимается в клипе на OST к сериалу.

Maruv
Maruv / Instagram

Погибель группы Дятлова - таинственное событие, расследование которого в 1959 году проводили кое-как, небрежно, и со многими умалчиваниями. Это породило множественные теории погибели туристов, которые объясняли странные причины смерти и посмертные раны сверхъестественными причинами.

В России так захватились сверхъестественными тайнами вокруг группы Дятлова, что в 2018 году проводили повторное расследование. Однако, на фоне секретности, неточных данных и небрежной аутопсии, что-то выяснить реально весьма сложно.

Телеканал ТНТ занимается производством мистического сериала про трагедию группы Дятлова, и уже назначена дата выхода сериала - 16 ноября 2020.

Сейчас производят последние приготовления , в том числе и съемки клипа на саундтрек, в котором приняла участие Марув, которая любит выступать в России, и сотрудничает с российским музыкальным лейблом.

В своем Instagram Maruv похвасталась, что стала альпинисткой и снимает клип - съемки проходили или проходят буквально на днях в России.

Maruv снимает клип по российскому сериалу Перевал Дятлова:

Напомним, среди официальных версий погибели группы Дятлова в 1959 году - лавина, убийство местными племенами, браконьеры, шаровая молния, ураган, нападение зверей. Может быть также последствия от испытания оружия рядом с горой Холатчахль, но в СССР и России отвергают возможность испытания оружия.

Среди конспирологических версий - от убийства разведкой США до похищения пришельцами, нападения Йети и проклятия древних духов.

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