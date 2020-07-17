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Дело Ефремова передали в прокуратуру

Прокуратура готовит дело против Михаила Ефремова для суда.

17 июля 2020, 19:24
Михаил Ефремов
Михаил Ефремов / Facebook Господин Хороший

Российский актер Михаил Ефремов уже скоро официально предстанет перед судом. Полиция Москвы официально передала в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения уголовное дело о смертельном ДТП с Михаилом Ефремовым. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Дело находится в прокуратуре. После утверждения обвинительного заключения оно будет передано в суд для рассмотрения по существу", - сказал собеседник агентства.

Ефремову было предъявлено обвинение в окончательной редакции в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения. Ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Потерпевшими по делу признали четверых родственников погибшего в ДТП Сергея Захарова - вдову, двух сыновей и брата.

их адвокат Александр Добровинский отметил, что видео с места ДТП с пьяным Ефремовым добавили к делу.

Напомним, что Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП с Сергеем Захаровым 8 июня. 9 июля его посадили под домашний арест на 2 месяца. Сначала он признал вину, но перед вручением обвинения Ефремов отказался признать вину.

Михаил Ефремов до сих пор не извинился перед родственниками Сергея Захарова.

Михаил Ефремов новости шоу бизнеса новости России
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