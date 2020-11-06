Михаил Жванецкий - биография, творчество и личная жизнь

Жванецкий Михаил / фото Анастасии Федоренко

Советский, российский и украинский писатель-сатирик Михаил Жванецкий родом из Одессы, но работал после распада СССР в России. Творчество Жванецкого отличается "одесским" юмором и утонченностью.

6 ноября 2020 Михаил Жванецкий умер дома, всего месяц спустя того, как решил завершить карьеру на сцене из-за потери работоспособности.

Почти в течении месяца СМИ обсуждали - почему Жванецкий ушел со сцены, предполагая заражение коронавирусом, или даже смертельные заболевания. В интервью им Жванецкий отказывал.

Причина смерти Михаила Жванецкого пока что не называется - его концертный директор не стал ее называть в комментарии СМИ.

Михаил Жванецкий умер дома с семьей.

Михаил Жванецкий известен как советский, российский писатель-сатирик, популярный исполнитель своих произведений.

Михаил Жванецкий - биография

Родился Михаил в Одессе 6 марта 1934 года в семье Мане Моисеевича Жванецкого и Раисы Яковлевны. Его родители были врачами, а сам юноша сначала избрал третий путь - он окончил Одесский институт инженеров морского флота по специальности "Инженер-механик подъемно-транспортного оборудования портов", и несколько лет работал в знаменитом Одесском порту.

Во время учебы был как "политическим" активистом, так и театральным. Он выступал в их студенческом театре Парнас-2, названному по примеру древнегеческих мифов.

В 1963 году Жванецкий познакомился с Аркадием Райкиным во время его приезда в Одессу. Тот решил взять в оборот наработки Жванецкого, с которыми успел ознакомиться, и уже через год в 1964 году Жванецкий начал работать в Ленинградском театре эстрады и миниатюр Аркадия Райкина. Он выступал, писал монологи и сценарии.

Вскоре он начал выступать и сольно. Жванецкий успел написать более десятка спектаклей, писал книги, и даже получил экранизации своих работ.

Работал в Одесской филармонии, а затем в московском театре "Эрмитаж", приобрел всесоюзную известность.

Он был худруком Московского театра миниатюр в структуре Москонцерта, который он сам же создал в 1988 году.

В 1990 году открыл Всемирный клуб одесситов.

В 1999 году получил звание Народного Артиста Украины.

В последние годы вел программу Держурный по стране, которая выходила на экраны в ночное время до декабря 2019 года на телеканале Россия 1.

Михаил Жванецкий - семья

У Жванецкого есть трое внуков от дочерей.

Жванецкий был женат 4 раза:

первая его жена Лариса - матемарик, переехала жить в Париж.

вторая гражданская жена - Надежда Михайловна Гайдук была художницей, окончила Одесское театрально-художественное училище. У них было трое детей - Елизавета Гайдук( 2 детей), журналистка Ольга (внебрачная, у нее одна дочь), сценарист Андрей Рывкин, рос в США и с отцом почти не общался.

третья жена - граждаская - Венера Умарова. Она родила ему сына Максима, который живет в США.

четвертая - Наталья Валерьевна Жванецкая. Она домохозяйка и его секретарь. Они познакомились в 1990 году в Одессе, когда ей было 24 года. по образованию гидролог, работала в проектном институте в Одессе, костюмером, разносила кофе. Их сын Дмитрий Жванецкий 1995 года рождения.

Михаил Жванецкий - творчетсво

Спектакли

Птичий полёт (1987)

Избранное (1988)

Политическое кабаре (1989)

Моя Одесса (1994)

Престарелый сорванец (1999)

Книги

Встречи на улицах (1980);

Год за два (1987);

Моя Одесса (1993);

Собрание произведений в 5 томах (2001, 2006, 2009, издательство Время);

Мой портфель (2004, издательство Махаон-Украина);

Одесские дачи (2007, издательство Время);

Тщательней… (2008, издательство Время);

Шлягеры. Аудиокнига на 2-х CD (2008, издательство Время);

Концерт № 2. Аудиокнига на 2-х CD (2008, издательство Время);

Одесские дачи. Аудиокнига на 2-х CD (2008, издательство Время);

Избранное (2008, 2010, 2011, издательство Эксмо);

Не продолжай короткое (2010, издательство Время);

Жаркое лето (2011, издательство Время);

Южное лето (Читать на Севере) (2014, издательство Эксмо).

Экранизации

1975 — Миниатюры. М. Жванецкий (телефильм) — дуэт Романа Карцева и Виктора Ильченко

1984—1987 — работа над сценарием и озвучивание (закадровый текст) мультипликационного сатирического сериала Контакты… конфликты…

1985 — Золотая рыбка (телеспектакль)

2019 — Одесский пароход (также исполнение роли Автора)

Напомним, что Михаил Жванецкий не поддержал оккупацию Крыма Россией в 2014 году, и в2 015 году Минкульт Украины внес его в "белый список" артистов, которые поддерживают территориальную целостность страны.

В марте 2012 года Жванецкого признали народным артистом России.