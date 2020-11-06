Михаил Жванецкий - биография, творчество и личная жизнь

Михаил Жванецкий умер в 86 лет, через месяц после того, как решил уйти со сцены. Чем запомнился сатирик и писатель - читайте в материале Главред
Советский, российский и украинский писатель-сатирик Михаил Жванецкий родом из Одессы, но работал после распада СССР в России. Творчество Жванецкого отличается "одесским" юмором и утонченностью.
6 ноября 2020 Михаил Жванецкий умер дома, всего месяц спустя того, как решил завершить карьеру на сцене из-за потери работоспособности.
Почти в течении месяца СМИ обсуждали - почему Жванецкий ушел со сцены, предполагая заражение коронавирусом, или даже смертельные заболевания. В интервью им Жванецкий отказывал.
Причина смерти Михаила Жванецкого пока что не называется - его концертный директор не стал ее называть в комментарии СМИ.
Михаил Жванецкий умер дома с семьей.
Михаил Жванецкий известен как советский, российский писатель-сатирик, популярный исполнитель своих произведений.
Михаил Жванецкий - биография
Родился Михаил в Одессе 6 марта 1934 года в семье Мане Моисеевича Жванецкого и Раисы Яковлевны. Его родители были врачами, а сам юноша сначала избрал третий путь - он окончил Одесский институт инженеров морского флота по специальности "Инженер-механик подъемно-транспортного оборудования портов", и несколько лет работал в знаменитом Одесском порту.
Во время учебы был как "политическим" активистом, так и театральным. Он выступал в их студенческом театре Парнас-2, названному по примеру древнегеческих мифов.
В 1963 году Жванецкий познакомился с Аркадием Райкиным во время его приезда в Одессу. Тот решил взять в оборот наработки Жванецкого, с которыми успел ознакомиться, и уже через год в 1964 году Жванецкий начал работать в Ленинградском театре эстрады и миниатюр Аркадия Райкина. Он выступал, писал монологи и сценарии.
Вскоре он начал выступать и сольно. Жванецкий успел написать более десятка спектаклей, писал книги, и даже получил экранизации своих работ.
Работал в Одесской филармонии, а затем в московском театре "Эрмитаж", приобрел всесоюзную известность.
Он был худруком Московского театра миниатюр в структуре Москонцерта, который он сам же создал в 1988 году.
В 1990 году открыл Всемирный клуб одесситов.
В 1999 году получил звание Народного Артиста Украины.
В последние годы вел программу Держурный по стране, которая выходила на экраны в ночное время до декабря 2019 года на телеканале Россия 1.
Михаил Жванецкий - семья
У Жванецкого есть трое внуков от дочерей.
Жванецкий был женат 4 раза:
- первая его жена Лариса - матемарик, переехала жить в Париж.
- вторая гражданская жена - Надежда Михайловна Гайдук была художницей, окончила Одесское театрально-художественное училище. У них было трое детей - Елизавета Гайдук( 2 детей), журналистка Ольга (внебрачная, у нее одна дочь), сценарист Андрей Рывкин, рос в США и с отцом почти не общался.
- третья жена - граждаская - Венера Умарова. Она родила ему сына Максима, который живет в США.
- четвертая - Наталья Валерьевна Жванецкая. Она домохозяйка и его секретарь. Они познакомились в 1990 году в Одессе, когда ей было 24 года. по образованию гидролог, работала в проектном институте в Одессе, костюмером, разносила кофе. Их сын Дмитрий Жванецкий 1995 года рождения.
Михаил Жванецкий - творчетсво
Спектакли
- Птичий полёт (1987)
- Избранное (1988)
- Политическое кабаре (1989)
- Моя Одесса (1994)
- Престарелый сорванец (1999)
Книги
- Встречи на улицах (1980);
- Год за два (1987);
- Моя Одесса (1993);
- Собрание произведений в 5 томах (2001, 2006, 2009, издательство Время);
- Мой портфель (2004, издательство Махаон-Украина);
- Одесские дачи (2007, издательство Время);
- Тщательней… (2008, издательство Время);
- Шлягеры. Аудиокнига на 2-х CD (2008, издательство Время);
- Концерт № 2. Аудиокнига на 2-х CD (2008, издательство Время);
- Одесские дачи. Аудиокнига на 2-х CD (2008, издательство Время);
- Избранное (2008, 2010, 2011, издательство Эксмо);
- Не продолжай короткое (2010, издательство Время);
- Жаркое лето (2011, издательство Время);
- Южное лето (Читать на Севере) (2014, издательство Эксмо).
Экранизации
- 1975 — Миниатюры. М. Жванецкий (телефильм) — дуэт Романа Карцева и Виктора Ильченко
- 1984—1987 — работа над сценарием и озвучивание (закадровый текст) мультипликационного сатирического сериала Контакты… конфликты…
- 1985 — Золотая рыбка (телеспектакль)
- 2019 — Одесский пароход (также исполнение роли Автора)
Напомним, что Михаил Жванецкий не поддержал оккупацию Крыма Россией в 2014 году, и в2 015 году Минкульт Украины внес его в "белый список" артистов, которые поддерживают территориальную целостность страны.
В марте 2012 года Жванецкого признали народным артистом России.