УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Михаил Жванецкий - биография, творчество и личная жизнь

6 ноября 2020, 15:22

Михаил Жванецкий умер в 86 лет, через месяц после того, как решил уйти со сцены. Чем запомнился сатирик и писатель - читайте в материале Главред

Жванецкий Михаил
Жванецкий Михаил / фото Анастасии Федоренко

Советский, российский и украинский писатель-сатирик Михаил Жванецкий родом из Одессы, но работал после распада СССР в России. Творчество Жванецкого отличается "одесским" юмором и утонченностью.

6 ноября 2020 Михаил Жванецкий умер дома, всего месяц спустя того, как решил завершить карьеру на сцене из-за потери работоспособности.

Почти в течении месяца СМИ обсуждали - почему Жванецкий ушел со сцены, предполагая заражение коронавирусом, или даже смертельные заболевания. В интервью им Жванецкий отказывал.

Причина смерти Михаила Жванецкого пока что не называется - его концертный директор не стал ее называть в комментарии СМИ.

Михаил Жванецкий умер дома с семьей.

Михаил Жванецкий известен как советский, российский писатель-сатирик, популярный исполнитель своих произведений.

Михаил Жванецкий - биография

Родился Михаил в Одессе 6 марта 1934 года в семье Мане Моисеевича Жванецкого и Раисы Яковлевны. Его родители были врачами, а сам юноша сначала избрал третий путь - он окончил Одесский институт инженеров морского флота по специальности "Инженер-механик подъемно-транспортного оборудования портов", и несколько лет работал в знаменитом Одесском порту.

Во время учебы был как "политическим" активистом, так и театральным. Он выступал в их студенческом театре Парнас-2, названному по примеру древнегеческих мифов.

В 1963 году Жванецкий познакомился с Аркадием Райкиным во время его приезда в Одессу. Тот решил взять в оборот наработки Жванецкого, с которыми успел ознакомиться, и уже через год в 1964 году Жванецкий начал работать в Ленинградском театре эстрады и миниатюр Аркадия Райкина. Он выступал, писал монологи и сценарии.

Вскоре он начал выступать и сольно. Жванецкий успел написать более десятка спектаклей, писал книги, и даже получил экранизации своих работ.

Работал в Одесской филармонии, а затем в московском театре "Эрмитаж", приобрел всесоюзную известность.

Он был худруком Московского театра миниатюр в структуре Москонцерта, который он сам же создал в 1988 году.

В 1990 году открыл Всемирный клуб одесситов.

В 1999 году получил звание Народного Артиста Украины.

В последние годы вел программу Держурный по стране, которая выходила на экраны в ночное время до декабря 2019 года на телеканале Россия 1.

Михаил Жванецкий - семья

У Жванецкого есть трое внуков от дочерей.

Жванецкий был женат 4 раза:

  • первая его жена Лариса - матемарик, переехала жить в Париж.
  • вторая гражданская жена - Надежда Михайловна Гайдук была художницей, окончила Одесское театрально-художественное училище. У них было трое детей - Елизавета Гайдук( 2 детей), журналистка Ольга (внебрачная, у нее одна дочь), сценарист Андрей Рывкин, рос в США и с отцом почти не общался.
  • третья жена - граждаская - Венера Умарова. Она родила ему сына Максима, который живет в США.
  • четвертая - Наталья Валерьевна Жванецкая. Она домохозяйка и его секретарь. Они познакомились в 1990 году в Одессе, когда ей было 24 года. по образованию гидролог, работала в проектном институте в Одессе, костюмером, разносила кофе. Их сын Дмитрий Жванецкий 1995 года рождения.

Михаил Жванецкий - творчетсво

Спектакли

  • Птичий полёт (1987)
  • Избранное (1988)
  • Политическое кабаре (1989)
  • Моя Одесса (1994)
  • Престарелый сорванец (1999)

Книги

  • Встречи на улицах (1980);
  • Год за два (1987);
  • Моя Одесса (1993);
  • Собрание произведений в 5 томах (2001, 2006, 2009, издательство Время);
  • Мой портфель (2004, издательство Махаон-Украина);
  • Одесские дачи (2007, издательство Время);
  • Тщательней… (2008, издательство Время);
  • Шлягеры. Аудиокнига на 2-х CD (2008, издательство Время);
  • Концерт № 2. Аудиокнига на 2-х CD (2008, издательство Время);
  • Одесские дачи. Аудиокнига на 2-х CD (2008, издательство Время);
  • Избранное (2008, 2010, 2011, издательство Эксмо);
  • Не продолжай короткое (2010, издательство Время);
  • Жаркое лето (2011, издательство Время);
  • Южное лето (Читать на Севере) (2014, издательство Эксмо).

Экранизации

  • 1975 — Миниатюры. М. Жванецкий (телефильм) — дуэт Романа Карцева и Виктора Ильченко
  • 1984—1987 — работа над сценарием и озвучивание (закадровый текст) мультипликационного сатирического сериала Контакты… конфликты…
  • 1985 — Золотая рыбка (телеспектакль)
  • 2019 — Одесский пароход (также исполнение роли Автора)

Напомним, что Михаил Жванецкий не поддержал оккупацию Крыма Россией в 2014 году, и в2 015 году Минкульт Украины внес его в "белый список" артистов, которые поддерживают территориальную целостность страны.

В марте 2012 года Жванецкого признали народным артистом России.

Михаил Жванецкий новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Михаил Жванецкий - биография, творчество и личная жизнь». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

15:40
Стало известно, насколько популярен украинский язык в Сети
15:39
Трамп наехал на Twitter: что взбесило президента США Видео
15:39
Высокое давление: врач посоветовал доступный овощ против "тихого убийцы" Видео
15:36
Карантин выходного дня: инфекционист назвал залог успеха Видео
15:35
Шмыгаль рассказал, как в Украине применят словацкую модель тестов на COVID-19 Видео
Реклама
15:27
Умер сатирик Михаил Жванецкий
15:22
Михаил Жванецкий - биография, творчество и личная жизнь
15:04
Зеленский попал в конкретный капкан – политолог Видео
15:03
Педиатр предупредил об опасностях протекания COVID-19 у детей
14:56
Перехватить победу: эксперт объяснила хитрый план Трампа по выборам в США Видео
14:35
Жена Dzidzio Slavia представила новую стебную песню Хочу крутого мена Видео
14:26
Хотели киберпанк в ноябре? Получите и распишитесь
14:26
Гороскоп на 7 ноября для всех: важный любовный шаг и неожиданные нападки Видео
14:18
Зарыть топор войны: в КСУ раскрыли план выхода из кризиса Видео
14:17
Красная зона наступает на Украину: в Минздраве назвали ряд проблемных городов Видео
14:00
В Украине обновили зоны карантина: 13 регионов попали под удар COVID-19 Видео
13:56
"Девочка созрела": Мишель Андраде разделась на страницах журнала для взрослых
13:53
Популярная сеть Twitter поделилась статистикой самых обсуждаемых игр
13:43
Комендантский час не поможет: эксперт назвала главную проблему с COVID-19 Видео
13:41
Малюська описал главную проблему в конфликте власти и КСУ
Реклама
13:27
Арестович допустил крах договоренностей Зеленского и Путина по Донбассу Видео
13:20
В Украину идет потепление: синоптики дали неожиданный прогноз погоды на выходные ​ Видео
13:09
Парламент провалил важное решение по Конституционному суду Видео
12:59
Ход королевы - лучший сериал 2020 года Видео
12:58
Один против всех: зрелищный рекламный ролик супергеройского эксклюзива для PS5 Видео
12:54
Трамп готовит увольнения и намерен заступить на второй президентский срок – Politico Видео
12:37
У Путина нагло ответили на требование Украины прекратить раздачу паспортов РФ на Донбассе Видео
12:30
Похудение после 40: диетолог назвала 5 тактик Видео
12:22
Samsung откажется от обычных наушников в комплекте, но взамен даст что-то покруче
12:17
Рада одобрила введение штрафов за игнор масочного режима Видео
12:11
Резников рассказал, почему сравнил Донбасс с раковой опухолью
12:02
Телеканалы США отключили Трампа из эфира во время заявления по выборам Видео
12:00
За шаг до победы: Байден вырвался вперед по голосам в ключевом штате Видео
11:54
В Кремле сказали, есть ли у Путина серьезная болезнь, и высказались об отставке
11:51
"О людях и уродах": у Зеленского выдвинули ключевые требования по КСУ Видео
11:27
СМИ припугнули новой пандемией коронавируса из-за зверьков в Дании
11:26
Миру грозит новый удар пандемии: в ВОЗ дали тревожный прогноз Видео
11:25
Почему больным COVID-19 отказывают в госпитализации: названа причина Видео
11:24
"Дело Маркива", успешно завершённое МВД, стало для Украины репутационным - СМИ
11:19
Отличные квашеные помидоры в банках – простой рецепт
Реклама
11:06
Появились первые обзоры на Xbox Series X|S. Что пишут о новых консолях журналисты?
10:55
Disney готовят 3 сезон сериала Мандалорец
10:55
Шмыгаль спрогнозировал подорожание земли в Украине в 5 раз
10:45
Почему вы тренируетесь и не худеете: 9 настоящих причин Видео
10:35
​В Офисе президента оценили возможность подачи воды в Крым Видео
10:33
"Да мне пох*й": в Киеве девушку без маски ногами вышвырнули из трамвая Видео
10:23
В Минздраве уточнили, введут ли в Украине "черную" зону карантина Видео
10:16
В Украине нельзя будет купить PlayStation 5 в магазинах на старте продаж
10:16
Украине не поможет ужесточение карантина и новые ограничения мнение
10:00
К чему сняться деньги: о чем говорит "финансовый сон" Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять