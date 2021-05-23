На Евровидении 2021 разгорелся "кокаиновый скандал": что известно

Давид Дамиано опроверг подозрения в употреблении наркотиков / Фото Reuters

Вокалиста итальянской рок-группы Måneskin, которая стала победительницей конкурса Евровидение 2021, заподозрили в употреблении наркотиков прямо во время шоу.

Кадры, на которых Давид Дамиано подозрительно наклонил голову к столу и якобы что-то нюхал, облетели Сеть. Поклонники других музыкантов сразу же заподозрили фронтмена Måneskin в употреблении наркотиков и потребовали дисквалифицировать итальянцев.

Позже на пресс-конференции журналист спросил вокалиста, что же он делал на самом деле. В ответ тот объяснил, что смотрел на разбитое стекло.

"Томас, это был Томас. Он практически разбил стакан. Я не употребляю наркотики, пожалуйста, ребята. Никакого кокаина. Не говорите так", - сказал Давид.

Как сообщал Главред, вокалист группы Måneskin попал в курьезную ситуацию на Евровидении.

После того, как ведущие объявили окончательные результаты голосования, победители конкурса не могли сдержать эмоций. Солист коллектива Давид Дамиано так радовался победе, что у него лопнули штаны на причинном месте.

К слову, украинцы стали звездами конкурса Евровидение 2021 без курьезов и скандалов - группа Go-A порвала зал своим выступлением.