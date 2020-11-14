Названа причина смерти Армена Джигарханяна

О кончине 86-летнего актера сообщили в театре, где Армен Борисович являлся художественным руководителем.
В ночь на субботу, 14 ноября, умер легендарный актер, народный артист СССР Армен Джигарханян. Журналистам стала известна причина смерти артиста.
Как сообщает МК со ссылкой на окружение режиссера, у Джигарханяна отказали почки. Его смерть была констатирована врачами в больнице ранним утром в субботу.
Отметим, о кончине 86-летнего актера сообщили в театре, где Армен Борисович являлся художественным руководителем - он был президентом и художественным руководителем Московского драматического театра.
Армен Джигарханян снялся в более чем 200 картинах, среди которых "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Ширли-мырли", "Собака на сене", "Место встречи изменить нельзя" и многие другие. Он также преподавал во ВГИКе.
Армен Джигарханян родился 3 октября 1935 в Ереване, который тогда входил в состав СССР. Учился в Ереванском художественно-театральном институте. Играл в театре и снимался в кино, пишет Wikipedia.
Армен Джигарханян - о чем сообщалось ранее:
После развода с русской пианисткой Виталиной Цимбалюк-Романовской, который произошело в 2017 году, у Армена Джигарханяна усилились проблемы с сердцем.
В апреле 2018-го состояние актера ухудшилось после просмотра ток-шоу Пусть говорят, где обсуждали "подробности" его развода. СМИ узнали, что в Джигарханяна случился инфаркт.
В июне 2020 Армен Джигарханян попал в реанимацию - у него случился инсульт.