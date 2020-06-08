Армен Джигарханян попал в реанимацию - СМИ

Армен Джигарханян / скриншот

Известный российский актер Армен Джигарханян госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии.

У 84-летнего артиста случился инсульт. Сейчас он находится в реанимации. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на источники.

Позже директор театра под руководством Джигарханяна Елена Гильванова опровергла сообщения в СМИ. По ее словам, артист находится дома в своей квартире в Москве и "на самочувствие особо не жалуется".

"Армен Борисович находится дома в своей квартире в Староконюшенном переулке. На самочувствие особо не жалуется, только вот ноги у него болят… Вернется к работе в августе", – рассказала она, передает Telegram-канал КП.

Как сообщал Главред, в ноябре прошлого года стало известно, что российский знаменитый актер Армен Джигарханян в тяжелом состоянии попал в больницу. У артиста обострились хронические заболевания на фоне затяжной пневмонии.

В апреле 2018 после громкого шоу на ТВ у Армена Джигарханяна случился инфаркт.