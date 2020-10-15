Оля Полякова потребовала объяснений от Максима Степанова за концерт в Харькове

Оля Полякова / Instagram

Во время "Ток шоу #1" на телеканале "Украина 24" Оля Полякова прокомментировала скандальный концерт в Харьковской области 3 октября, посвящённого Дню учителя, на который ее пригласил Геннадий Кернес.

Оля Полякова попросила от министра здравоохранения Максима Степанова разъяснений, связанных с информационными манипуляциями в ее адрес и обвинении в росте заболевания COVID-19 жителей Харьковской области.

Оля Полякова начала объявление с просьбы украинцев мыть руки и придерживаться правил карантина, а потом обвинила органы власти в Украине в манипулировании информацией о динамике заболеваемости в Харьковской власти и об ее концерте в Харькове.

"Еще раз хочу сказать, что все новости про уголовное дело против меня это фейк. Сегодня я общалась с губернатором Харьковской области и он подтвердил, что концерт не был запрещен, а весь этот скандал скорее всего связан с предвыборными кампаниями. И я хотела бы спросить у министра Степанова о его словах касательно вспышки заболеваемости COVID-19 после концерта в Харькове. После чего целый ряд СМИ и чиновников высказались в мой адрес не совсем корректно, произвольно и так, что я не могу оставить ваше заявление без ответа" - обратилась к министру Полякова.

Оля Полякова сравнила количество людей, которые каждый день ездят в метро, и количество людей на ее концерте.Читайте такжеОлег Винник поборол коронавирус и собрался на концерты

"Получив информацию о динамике заболеваемости по данным Харьковской ОДА, я была ещё более удивлена, обнаружив, что никакого роста не было, по крайней мере в дни между проведением дня учителя и вашим заявлением. Более того, на следующий день заболевших было меньше, чем в предыдущий! И хочу верить, что Вы ошиблись в цифрах, фактах и представлениях, когда подавали информацию таким образом... и последующих перепечатках в СМИ, что категорически некорректно по отношению ко мне, влияя на мою профессиональную деятельность и личное эмоциональное состояние", - заявила Полякова.

В свою очередь Степанов по считает, что проведение массовых мероприятий и, в частности, концертов является недопустимым в период пандемии и будут запрещены вне зависимости от имени артиста.

Он подчеркнул, что в первую очередь у него претензии не лично к Оле Поляковой, а к организаторам, которые разрешили ее концерт.

"При всем уважении к вам, вашим коллегам, которые работают в этой индустрии, мы не будем разрешать проводить массовые мероприятия во время пандемии. Потому что массовые мероприятия, в том числе и концерты, являются причиной роста коронавирусной болезни. И не имеет значения, какой артист проводит этот концерт", - заявил Максим Степанов.

Оля Полякова потребовала от Степанова признать, что он ошибся по поводу своего заявления относительно концерта Оли Поляковой, который прошел 3 октября.

Певица заявила, что заявление министра здравоохранения нанесло урон ее имиджу, и сравнила отмену концертов с закрытием метро в Киеве.

Проводить бесплатные онлайн-концерты Полякова отказалась, отметив, что у нее есть дети, офис, сотрудники и прочие расходы.

Оля Полякова VS Максим Степанов смотреть обсуждение концерта 3 октября:

В комментариях к видео пользователи Сети приняли две кардинальных позиции - что не стоит нарушать правила карантина в Украине, и стоит сидеть дома, и те, что поставили под сомнения все карантинные ограничения в Украине.