Потап приобщился к записи онлайн уроков в Украине

Украинский репер и музыкальный продюсер Потап принял непосредственное участие в создании Всеукраинской школы онлайн.
Музыкальный продюсер, судья Голоса и певец Потап снял заставки для всех онлайн-курсов Всеукраинской онлайн школы, сообщает ТСН.
Продюсерский центр Mozgi записал заставки для онлайн уроков в Украине, а Дядя Вадя из Mozgi лично спел для них.
"Считаю, что в такие тяжелые времена наш артистический долг – поддерживать и подбадривать людей, особенно детей", – сказал Потап.
Теперь прослушивая вслепую темы по предметам украинский язык и литература, физика и алгебра, английский и география, история Украины и всемирная история, химия, геометрия и биология, можно легко узнать и оценить качество исполнения.
Показ онлайн-уроков распределили между собой украинские каналы и онлайн-проекты.
Последний список онлайн уроков по классам выглядит так:
Где смотреть онлайн-уроки в Украине
- 5-й класс - Плюсплюс и 112 Украину
- 6-й класс - ZOOM и NewsOne
- 7-й класс - ZIK
- 8-й класс - Индиго и УНИАН
- 9-й класс - Совет и UA: Культура• 10-й класс - UA: Первый
- 11-й класс - М1
География для 11 класса - смотреть онлайн эфир от 28-04-2020:
За три недели трансляции проект показал 545 школьных уроков и собрал в эфире почти 12,5 млн украинцев. Самым популярным уроком остается английский язык.
Напомним, что в Украине с 28 апреля стали показывать онлайн уроки для начальной школы. Где и как смотреть онлайн уроки для начальной школы читайте на Главреде.