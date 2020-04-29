Потап приобщился к записи онлайн уроков в Украине

Настя Каменских и Потап / Instagram

Музыкальный продюсер, судья Голоса и певец Потап снял заставки для всех онлайн-курсов Всеукраинской онлайн школы, сообщает ТСН.

Продюсерский центр Mozgi записал заставки для онлайн уроков в Украине, а Дядя Вадя из Mozgi лично спел для них.

"Считаю, что в такие тяжелые времена наш артистический долг – поддерживать и подбадривать людей, особенно детей", – сказал Потап.

Теперь прослушивая вслепую темы по предметам украинский язык и литература, физика и алгебра, английский и география, история Украины и всемирная история, химия, геометрия и биология, можно легко узнать и оценить качество исполнения.

Показ онлайн-уроков распределили между собой украинские каналы и онлайн-проекты.

Последний список онлайн уроков по классам выглядит так:

Где смотреть онлайн-уроки в Украине

5-й класс - Плюсплюс и 112 Украину

6-й класс - ZOOM и NewsOne

7-й класс - ZIK

8-й класс - Индиго и УНИАН

9-й класс - Совет и UA: Культура• 10-й класс - UA: Первый

11-й класс - М1

География для 11 класса - смотреть онлайн эфир от 28-04-2020:

За три недели трансляции проект показал 545 школьных уроков и собрал в эфире почти 12,5 млн украинцев. Самым популярным уроком остается английский язык.

Напомним, что в Украине с 28 апреля стали показывать онлайн уроки для начальной школы. Где и как смотреть онлайн уроки для начальной школы читайте на Главреде.