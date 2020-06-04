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Участница Від пацанки до панянки 4 кардинально поменялась после шоу

4 июня 2020, 15:25

Бывшая участница проекта Від пацанки до панянки 2020 Настя Иваненко после проекта смогла поменять и налаживает свою жизнь.

Від пацанки до панянки 2020 - Настя Иваненко
Від пацанки до панянки 2020 - Настя Иваненко / Новый канал

Участница Від пацанки до панянки 2020, которую показывает Новый канал, Настя #Мивина Иваненко, рассказала о достижениях после проекта

Увидеть Анастасию Иваненко в платье или на каблуках после проекта можно крайне редко. Но дело не в наряде, также не стала сменять спортивный стиль и Юля Чигринец - главные изменения пацанки не внешние, а внутренние.

"Мне участие в Від пацанки до панянки дало очень многое. Я наконец разобралась со своими "тараканами". Простила обиды, которые у меня были. Я много над этим работала. И, наконец, научилась контролировать агрессию, с которой пришла. Сейчас стараюсь сдерживать свои эмоции, в первую очередь включаю голову", – призналась Настя #Мивина.Читайте такжеФиналистка Від пацанки до панянки отправилась в клуб сразу после шоу

Анастасия Иваненко попала еще в первый сезон Від пацанки до панянки, но тогда все прошло не лучшим образом. А вот четвертый сезон Від пацанки до панянки серьезно изменил ее жизнь.

"У нас наконец-то наладились отношения с мамой. Сейчас мы часто созваниваемся и общаемся. Мама рассказывает мне о консервации, мясе (смеется). И хотя она понимает, что все это мне не очень интересно, таким образом пытается восстановить контакт, который когда-то был утрачен. А я, в свою очередь, слушаю, и теперь знаю, сколько стоит свинина на рынке (смеется)", – похвасталась пацанка.

Настя Иваненко с семьей
Настя Иваненко с семьей / Новый канал

Среди достижений Насти #Мивины также новая работа и insta-магазинчик, в котором она продает блокноты со своими от руки написанными пожеланиями.

"Раньше я планировала поступать на журфак, чтобы работать редактором на каком-нибудь телепроекте. Но потом подумала, что не будет времени ни на тренировки, ни на работу, ни на себя", – говорит участница Від пацанки до панянки.

Но теперь у нее поменялись цели и мечты.

"Сейчас мечтаю заработать много денег и открыть свой спортивный зал. И чтобы меня как игрока регби купила английский или французский команда", - призналась она.

Напомним, Настя Иваненко которая страдала из-за самоубийства ее бывшего парня, рассказала на проекте, как не могла себя простить.

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