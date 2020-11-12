Runa презентовала новый клип "Плохое кино"

Runa / пресс-служба

Певица Runa, которая недавно начала сольную карьеру, выпустила клип на песню Плохое кино. Новый лирический трек должен вселять воспоминания о осколках лета, и оставлять легкий романтический привкус после его просмотра,

Снимала вторую видеоработу креативная команда продакшна LIST STUDIO, главным продюсером которой является Иван Супрун. Слова написал Паша Климат, а музыку - Паша Климат и Николай Журавлев.

"Плохое кино- это о сложных отношениях, которые хочется поскорее перемотать на конец и посмотреть, будет ли happy end. Но всегда там, где живет любовь, есть и надежда, что все будет хорошо, что будет новый сюжетный поворот, который все изменит.

Runa / пресс-служба

Мне хорошо знакомы эти чувства, ведь несколько лет я была в сложных отношениях на расстоянии. Все напоминало американские горки и остросюжетную драму, которую хотелось и выключить, и досмотреть до конца. У нас всегда живет надежда, что все закончится, как в старом добром романтическом фильме, но сюжетные линии в жизни непредсказуемы", - призналась она.

Runa плохое кино новый клип смотреть:

Как известно, участница юбилейного Голоса Алена Крутиенко недавно начала сольную карьеру под псевдонимом Runa.

Премьерный клип на песню Таблетка за первую неделю набрал более 200 тысяч просмотров.