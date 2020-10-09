Runa в клипе Таблетка повторила модный look Бейонсе

Runa / пресс-служба

Участница десятого юбилейного Голосу країни на телеканале 1+1 Алена Крутиенко, которая недавно начала сольную карьеру под псевдонимом Runa, предстала в клипе в украшениях, которые выбрала для себя и культовая певица Бейонсе.

Американская певица надела чокер из драгоценных камней, стоимостью в несколько тысяч долларов от бренда Alessandra Rich, на вручение премии BET Awards. Самое смешное, что обнаружилось это уже после выпуска клипа.

"Мы сняли клип и уже потом увидели, что для одного из пяти образов, выбрали такой же чокер, как и Бейонсе для вручения премии. Мне было приятно, что наши вкусы совпадают (улыбается)", - заметила девушка.

Всего в клипе Таблетка, который всего за несколько дней набрал более 200 тысяч просмотров на YouTube, было использовано 5 образов, над которыми работали стилисты - Маша Сивякова и Иван Супрун.

Бейонсе Вet awards 2020 / BEYONCE.COM

"Каждый образ не случаен. Ведь и в жизни мы выбираем ту одежду, которая отражает наше состояние. И наоборот - если нам не хватает уверенности, то более смелый и сильный look добавляет решительности. Поэтому пиджак, ботфорты, драгоценные массивные украшения, которые вы видите в конце клипа, добавляют решимости покинуть клетку, в которую загнала любовь", - добавила она.

Бейонсе Вet awards 2020 / BEYONCE.COM

А в жизни певица тоже отдает предпочтение неординарной, но комфортной одежде:

"Я очень смелая в выборе одежды, люблю часто менять образы. Могу спокойно надеть мужской костюм, и чувствовать себя в нем достаточно органично. Но особое место в моем гардеробе занимают белые рубашки, которых у меня больше сотни".

Runa Таблека смотреть онлайн клип:

Напомним, Runa уже хорошо знакома украинцам не только благодаря участию в команде ПТП и NK на вокальном шоу Голос країни, но и как участница кавер-бэнда Monkey Juice.

Премьера песни и клипа Таблетка певицы Runa прошла 1 октября 2020.