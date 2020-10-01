Участница Голоса 2020 записала дебютный клип в сольной карьере

Runa Таблетка - первый клип / Пресс-служба

Участница десятого юбилейного сезона Голосу країни 2020 на телеканале 1+1 Алена Крутиенко начала сольную карьеру под псевдонимом Runa. 1 октября на всех стримингових платформах Украины состоялась премьера дебютного клипа на песню Таблетка.

Снимала клип для Алены Крутиенко креативная команда продакшна List Studio, главным продюсером которой является Иван Супрун. Слова написал Павел Климат, а музыку - Павел Климат и Николай Журавлев. Дебютная видеоработа на песню получилась динамичной, полной ярких и романтических образов, и закатов.

Runa набрала большую популярность вначале 2020 года, как участница в команде ПТП и NK на вокальном шоу Голос країни на 1+1.Читайте такжеГолос країни 10 сезон смотреть онлайн 9 выпуск 15-03-2020: вокальные бои Но еще до этого ее знали в мире шоубиза как вокалистку кавер-бэнда Monkey Juice. Однако в 33 она начала буквально новую жизнь в новом стиле и с новыми целями и мечтами.

"Песня Таблетка конечно же о любви. О том, что каждый из нас может попасть в "клетку" чувств, но для каждого она индивидуальна. И если уже так случилось, что любовь душит, то каждый ищет спасения, свою "таблетку" по-своему - уединяется с природой, бежит марафон, медитирует, ищет другого человека, который будет рядом. У каждого свой путь", - рассказывает Runa.

Runa - первый клип / Пресс-служба

Съемки клипа проходили в четырех локациях, одна из них - легендарный Куяльницкий лиман под Одессой. Во время работы над клипом не обошлось без форс-мажорных обстоятельств:

"Съемки на лимане происходили на закате. Некоторые байкеры, которые должны были участвовать в съемках, по дороге к локации заблудились и перевернулись. Поэтому в видео вместо восьми мотоциклов вы видите только четыре. Но это жизнь и самое главное, что с ребятами все в порядке", - вспоминает Runa.

Runa Таблетка - дебютный клип смотреть видео на Ютуб:

Напомним, что Runa дошла до 9 выпуска шоу Голос 2020, и проиграла в вокальных боях.

Еще во время слепых прослушиваний она призналась, что мечтает о сольной карьере.