УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Участница Голоса 2020 записала дебютный клип в сольной карьере

1 октября 2020, 21:58

Участница Голосу країни 2020 Алена Крутиенко представила дебютный клип на песню Таблетка.

Runa
Runa Таблетка - первый клип / Пресс-служба

Участница десятого юбилейного сезона Голосу країни 2020 на телеканале 1+1 Алена Крутиенко начала сольную карьеру под псевдонимом Runa. 1 октября на всех стримингових платформах Украины состоялась премьера дебютного клипа на песню Таблетка.

Снимала клип для Алены Крутиенко креативная команда продакшна List Studio, главным продюсером которой является Иван Супрун. Слова написал Павел Климат, а музыку - Павел Климат и Николай Журавлев. Дебютная видеоработа на песню получилась динамичной, полной ярких и романтических образов, и закатов.

Runa набрала большую популярность вначале 2020 года, как участница в команде ПТП и NK на вокальном шоу Голос країни на 1+1.Читайте такжеГолос країни 10 сезон смотреть онлайн 9 выпуск 15-03-2020: вокальные бои Но еще до этого ее знали в мире шоубиза как вокалистку кавер-бэнда Monkey Juice. Однако в 33 она начала буквально новую жизнь в новом стиле и с новыми целями и мечтами.

"Песня Таблетка конечно же о любви. О том, что каждый из нас может попасть в "клетку" чувств, но для каждого она индивидуальна. И если уже так случилось, что любовь душит, то каждый ищет спасения, свою "таблетку" по-своему - уединяется с природой, бежит марафон, медитирует, ищет другого человека, который будет рядом. У каждого свой путь", - рассказывает Runa.

Runa
Runa - первый клип / Пресс-служба

Съемки клипа проходили в четырех локациях, одна из них - легендарный Куяльницкий лиман под Одессой. Во время работы над клипом не обошлось без форс-мажорных обстоятельств:

"Съемки на лимане происходили на закате. Некоторые байкеры, которые должны были участвовать в съемках, по дороге к локации заблудились и перевернулись. Поэтому в видео вместо восьми мотоциклов вы видите только четыре. Но это жизнь и самое главное, что с ребятами все в порядке", - вспоминает Runa.

Runa Таблетка - дебютный клип смотреть видео на Ютуб:

Напомним, что Runa дошла до 9 выпуска шоу Голос 2020, и проиграла в вокальных боях.

Еще во время слепых прослушиваний она призналась, что мечтает о сольной карьере.

новости шоу бизнеса Голос Країни 10 сезон онлайн клип музыка
Сейчас вы просматриваете новость «Участница Голоса 2020 записала дебютный клип в сольной карьере». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

22:28
Канада выделит Украине кругленькую сумму - на что потратят деньги
22:25
Смертельные пожары на Луганщине: кто спровоцировал огненный ад Видео
22:16
Точный церковный календарь на октябрь 2020 – когда Покров день 2020
22:02
Коронавирус вновь установил антирекорд: в Украине 4069 новых больных Видео
21:58
Участница Голоса 2020 записала дебютный клип в сольной карьере Видео
21:53
Россия не согласна с позицией США по Карабаху – МИД РФ Видео
21:51
Полнолуние в октябре 2020: точное время, и кому быть начеку
21:50
Болит голова: медики назвали ежедневный продукт-виновник Видео
21:43
У лидера Слуги народа обнаружили коронавирус
21:33
Как избавиться от жира на животе без упражнений Видео
21:26
Известный врач пояснил, кому абсолютно не грозят осложнения из-за Covid-19 Видео
21:16
Лунный календарь на октябрь 2020: названы "черные дни"
21:03
Трамп поведал, намерен ли участвовать во втором раунде дебатов
20:56
Гороскоп для всех на 2 октября: большой успех и несчастные случаи Видео
20:47
"Мы всегда будем тебя любить": Крисси Тейген потеряла ребенка и показала жуткие фото
20:37
Масштабные пожары на Луганщине: возросло число жертв, проходит эвакуация
20:34
Сексолог рассказала, как сообщить партнеру о своих сексуальных фантазиях Видео
20:28
Эксперт спрогнозировал исчезновение с полок украинской молочки
20:16
Роналду и Месси приедут в Киев: названы соперники Динамо и Шахтера в Лиге чемпионов Видео
20:03
ЕС ввел жесткие санкции против России за сообщение с Крымом - СМИ
19:44
Льняное масло: преимущества для здоровья и способы использования Видео
19:29
"Впереди проблемы": ученые высказались об эффективности вакцины от коронавируса
19:18
В Украине обновили зоны карантина: где Киев и какие города в красной зоне Видео
18:55
Первое интервью: Навальный рассказал об ужасах отравления и врачах-убийцах
18:29
Врач раскрыл особенности лечения коронавируса Видео
18:27
В МИД Беларуси обвинили Украину в "остром дефиците доверия"
18:12
В Сети опубликовали трейлер Борат-2: появились подробности о премьере Видео
17:54
Навальный решил наказать спикера Путина за "агрессивную ложь" Видео
17:15
Война Турции за Азербайджан: в России предупредили Анкару о последствиях Видео
17:06
Врач сказал, как долго лечат коронавирус Видео
16:49
На Саакашвили напали с заточкой: что известно Видео
16:33
Погода в Украине на октябрь: народный синоптик назвал мокрые дни Видео
16:32
Отравление Навального - в Кремле разозлились на обвинение Путина от оппозиционера
16:27
В России выступили с угрозой в адрес Украины из-за заявлений о Донбассе Видео
16:23
Эрдоган дерзко ответил на требование Трампа, Путина и Макрона по Карабаху Видео
15:55
Врач назвал большую проблему при коронавирусе Видео
15:37
Трамп, Путин и Макрон приняли решение по Нагорному Карабаху: опубликовано заявление Видео
15:25
Западные эксперты спрогнозировали, когда экономика Украины выйдет из коронакризиса
15:07
Штрафы за самогоноварение могут отменить: что предложили депутаты
14:52
В Армении сделали опасный прогноз о войне на Кавказе из-за Нагорного Карабаха Видео
14:27
Астролог сказал, кому светит встреча с "папиком" Видео
14:22
Почему Украина задыхается от Covid-19: эпидемиолог рассказал, что не так с карантином Видео
14:08
Рак простаты: 5 сигналов организма Видео
14:07
В Кремле жестко отреагировали на обвинение Навального в адрес Путина Видео
13:54
Когда пошумят сердце и сосуды: календарь магнитных бурь на октябрь 2020 Видео
13:37
Кравчук объяснил скандальные заявления Фокина и его отставку Видео
13:05
Низкое либидо или болезнь: врачи рассказали, о чем говорит отсутствие желания Видео
12:59
Стало известно, что будет с выдворявшими Саакашвили в Польшу пограничниками
12:40
От 7 до 9 тысяч заражений в день: в ВОЗ сделали прогноз о Covid-19 в Украине Видео
12:35
"Переименование России": вице-спикер Госдумы "проехался" по нардепу и обозвал Украину
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять