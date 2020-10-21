"Сколько нечисти пришло": Остапчук с женой посмеялись над хейтерами

Кристина Горняк / Instagram

Новая жена Владимира Остапчука Кристина Горняк спустя много дней критики от хейтеров, не выдержала, и высказалась по поводу всех оскорблений и высказываний в свой адрес, и адрес ее мужа Владимира Остапчука.

Кристина Горняк написала в Instagram о тех, кто ее критикует и напомнила про бумеранг и про любовь некоторых осуждать ошибки других, и не обращать внимания на свои.

"Для Вас, мои святые подписчики! Это я сейчас о тех, кто с нимбом на голове осуждает меня, мои поступки и поступки моего Вовы Остапчука, выливая свои страхи и обиды на жизнь в комментариях на моей странице! Дорогие святоши безгрешные, те кто все знает, а также "счастливые жены и мамочки 2х ангелочков" и тд., я хочу вас попросить, когда будете стоять у ворот рая, не забудьте опустошить свои ведра от желчи, туда с ними нельзя, а вы так привыкли ею поливать всех!!! Но это если с юмором, а если серьезно - мораль басни очень проста: "Грехи других судить Вы так усердно рветесь, начните со своих и до чужих не доберетесь."⠀От меня: не раздавайте советов или рекомендаций как мне жить, или какой бумеранг меня догонит, потому что за свою жизнь я несу ответсвенность сама, а вы проследите за своей - полезнее! Пока вы ищите во мне минусы и грехи - я уверенно двигаюсь вперёд по своему пути, так что....⠀Всем мир", - написала Кристина.

Кристина Горняк / Instagram

После того, как под ее постом развернулось очередное "побоище" между хейтерами", Вова Остапчук метко и с юмором охарактериховал, что происходит

"Сколько нечисти пришло. Пошёл за святой водой и инструментом для экзорцизма", - написал он.

Есть и люди, которых также шокирует "травля", которую устроили Остапчуку и его жене в сети.

"Так заклевали, вроде до Вовы никто не разводился. Он не бросил детей на произвол судьбы, не оставил их на улице ни с чем. Жизнь одна и нужно её жить с тем, кого любишь, а не "шо люди скажуть". Счастья вам, ребята",

"Люди расходятся, потому-то отношения имею свойство себя изживать. И люди в браке чувствуют, когда пришёл конец. Мудрые – расходятся. С новыми партнерами начинают развиваться и открывают в себе новые грани. Развитие и любовь - смысл жизни. Ещё не все к этому пришли...",

Напомним, Владимир Остапчук и Кристина Горняк поженились 15 октября после того, как перенесли свадьбу, переболев дома коронавирусом.

Более полугода назад стало известно, что Владимир Остапчук разводится с женой Еленой Войченко, с которой у него двое детей. Потом стало известно, что у него отношения с юристом Кристиной Горняк.

Владимир Остапчук сделал предложение Кристине Горняк во время празднование года отношения.

После первого интервью Елены Войтенко на Владимира Остапчука накинулись хейтеры и часть украинских звезд из-за того, что он нашел другую женщину.