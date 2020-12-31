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Стало известно, где похоронят Пьера Кардена

31 декабря 2020, 12:19
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Французский кутюрье Пьер Карден умер 29 декабря в конце 2020 года.

Пьер Карден
Пьер Карден / GettyImages

Появились первые подробности церемонии прощания и место похорон Пьера Кардена во Франции.

Знаменитого Пьера Кардена похоронят на кладбище Монмартр в Париже, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Le Figaro.

В связи с коронавирусом, похороны и прощание с Пьером Карденом будут сдержанными.

На церемонии прощания ожидается присутствие только близких родственников.

Напомним, Пьер Карден умер в 98 лет, причину смерти пока что не называли.

новости шоу бизнеса Пьер Карден
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