Стало известно о состоянии Валентина Гафта в последние дни перед смертью

Перед смертью состояние Валентина Гафта ухудшилось.
Народный артист России Валентин Гафт скончался не в Москве, а в своем подмосковном доме в поселке Жаворонки Одинцовского района Московской области.
Как сообщает Экспресс газета, знаменитый актер умер на руках у жены Ольги Остроумовой. В своем загородном доме Валентин Гафт восстанавливался после перенесенного в 2019 году инсульта, в этом ему помогала супруга.
В субботу утром, 12 декабря, артист перестал дышать. Остроумова немедленно вызвала медиков, но они не успели его спасти.
По словам жены актера, причиной его смерти стал инсульт.
Как рассказал основатель и художественный руководитель московского театра "Школа современной пьесы" Иосиф Райхельгауз в интервью "Пятому каналу", в последние дни перед смертью Валентин Гафт не мог двигаться и разговаривать.
По его словам, перед смертью состояние Гафта ухудшилось.
"Нужно отдать должное, поклониться Ольге Остроумовой, которая выносила Валентина Иосифовича! Я знаю, что он последнее время двигаться не мог, разговаривать не мог. Он умер в доме рядом с любимой женой — это очень важно!" — сказал Райхельгауз.
Валентин Гафт умер – о чем сообщалось ранее:
- Советский и российский актер, театральный режиссер Валентин Гафт будет похоронен в Москве на Троекуровском кладбище.
- Главред собрал биографию и фильмографию Валентина Гафта, а также подготовил подборку о высказываниях Гафта об Украине.