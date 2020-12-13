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Стало известно о состоянии Валентина Гафта в последние дни перед смертью

13 декабря 2020, 12:13
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Перед смертью состояние Валентина Гафта ухудшилось.

Валентин Гафт
Валентин Гафт умер на руках у жены / УНИАН

Народный артист России Валентин Гафт скончался не в Москве, а в своем подмосковном доме в поселке Жаворонки Одинцовского района Московской области.

Как сообщает Экспресс газета, знаменитый актер умер на руках у жены Ольги Остроумовой. В своем загородном доме Валентин Гафт восстанавливался после перенесенного в 2019 году инсульта, в этом ему помогала супруга.

В субботу утром, 12 декабря, артист перестал дышать. Остроумова немедленно вызвала медиков, но они не успели его спасти.

По словам жены актера, причиной его смерти стал инсульт.

Как рассказал основатель и художественный руководитель московского театра "Школа современной пьесы" Иосиф Райхельгауз в интервью "Пятому каналу", в последние дни перед смертью Валентин Гафт не мог двигаться и разговаривать.

По его словам, перед смертью состояние Гафта ухудшилось.

"Нужно отдать должное, поклониться Ольге Остроумовой, которая выносила Валентина Иосифовича! Я знаю, что он последнее время двигаться не мог, разговаривать не мог. Он умер в доме рядом с любимой женой — это очень важно!" — сказал Райхельгауз.

Валентин Гафт умер – о чем сообщалось ранее:

Валентин Гафт Гафт Валентин Гафт умер
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