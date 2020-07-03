Сын Ефремова признался в употреблении веществ

Сын Ефремова заявил об употреблении препаратов / УНИАН

Михаил Ефремов спровоцировал смертельное ДТП, от которого умер Сергей Захаров, и теперь постоянно в центре внимания. На ситуацию с Ефремовым уже отреагировала его дочь Анна-Мария, но сын Никита высказался только недавно.

Старший сын звезды Никита долго воздерживался от комментариев. Лишь спустя 10 дней он опубликовал в Instagram короткое обращение к отцу, в котором пожелал ему достойно пройти все испытания.

Теперь в свежем интервью Starhit наследник Ефремова вновь упомянул о произошедшем.

"Эта трагедия вызвала во мне много сильных чувств и эмоций. Хочу еще раз выразить свои соболезнования семье Сергея Захарова. Спасибо моей группе поддержки, благодаря ей мне удалось Читайте такжеНа отказ Ефремова признавать вину отреагировали потерпевшиесправиться с болью и принять эту ситуацию", — признался Никита.

Молодой человек не отрицает, что проблемы с алкоголем и запрещенными веществами широко распространены в шоу бизнесе, и даже он сам в свое время принимал кое-какие препараты.

"Не могу говорить за всех артистов, нужен им допинг для творчества или нет. Скажу только про себя. У меня был момент, когда я и для отдыха, и для работы пользовался стимуляторами. Думал, что это поможет мне отдохнуть или увидеть какие-то новые миры. Но все оказалось наоборот. Именно сейчас, когда я уже долгое время веду здоровый образ жизни, мне открываются действительно удивительные возможности и перспективы", — подчеркнул он.

Напомним, что анализы Михаила Ефремова после ДТП показали катастрофический уровень алкоголя в крови и сразу несколько видов наркотиков.

3 июля адвокат Михаила Ефремова объявил, что актер не признает свою вину в смертельном ДТП, из-за которого умер Сергей Захаров.